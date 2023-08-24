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ГУР висадив десант в Криму і провів успішну бойову операцію на мисі Тарханкут

Андрій Ганчук
24 серпня 2023, 11:12 оновлено 24 серпня, 12:35
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Ворожі сили країни -агресора Росії зазнали втрат під час зіткнення з бійцями військової розвідки України, розповів представник ГУР Андрій Юсов.
воїни України, Крим
Воїни України висадилися в окупованому Криму 24 серпня / Колаж: Главред, фото: 73-й морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого (ілюстрація), GoogleMaps

Підрозділи Головного управління розвідки Міноборони України 24 серпня здійснили висадку десанту на мисі Тарханкут в окупованому Криму в рамках спецоперації. Стався бій, під час якого противник зазнав втрат. Про це заявив представник військової розвідки Андрій Юсов.

Як повідомляє Громадське, він заявив, що ГУР спільно з Військово-морськими силами провели спецоперацію в Криму. Була здійснена висадка десанту.

"Підрозділи ГУР МО здійснили висадку в рамках спецоперації, всі завдання виконані", - сказав Юсов.

відео дня

У коментарі Суспільне спікер ГУР розповів деталі операції. Російські окупанти зазнали втрат.

"В рамках спецоперації відбулась висадка особового складу на території півострова. Головне управління розвідки з взаємодією з військово-морським флотом провели спецоперацію, цілі досягнуто, втрат серед особового складу немає. Продовжується спецоперація, всі деталі ми не розкриваємо, є втрати серед особового складу противника, а також серед сил та засобів. Інформація щодо кількості втрат уточнюється", - уточнив Юсов.

Вранці 24 серпня в Криму був бій за участю авіації та плавзасобів

Як повідомляв пропагандистський Telegram-канал Shot, 24 серпня з 5 до 6 ранку біля населеного пункту Маяк у Криму стався бій за участю плавальних засобів і авіації.

У селі Маяк розташована база 3-го радіотехнічного полку радіотехнічних військ Повітряно-космічних сил окупантів Росії.

На Тарханкутському півострові також знаходиться радіолокаційний вузол - РЛК "Небо-М" і РЛС "Каста-2е2". Периметром підготовлені позиції для систем протиповітряної оборони.

Операція ГУР у Криму була "рейдом"

У коментарі РБК-Україна представники військової розвідки Андрій Черняк та Андрій Юсов розповіли, що бійці провели операцію на території мису Тарханкут – у населених пунктах Маяк та Оленівка.

Операцію провели без втрат, військові виконали завдання та повернулися додому після спецоперації, яка "була рейдом".

Також опубліковано відео роботи українських розвідників у територіальних водах України в Криму.

Дивіться відео, як ГУР виконує бойове завдання в Криму:

ГУР висадив десант в Криму і провів успішну бойову операцію на мисі Тарханкут
ГУР у Криму / Скриншот Главред

Вибухи в Криму 23 серпня

У Криму 23 серпня був підірваний ЗРК з-400 окупаційних військ. Російську установку знищили на тому ж мисі Тарханкут на захопленому агресором Росією півострові. Відео поразки С-400 показало Головне управління розвідки Міноборони України.

Знищення комплексу С-400 наблизить деокупацію Кримського півострова, вважає представник ГУР Андрій Юсов. За його словами, уражена й інша військова техніка окупантів.

ЗСУ в Криму знищили Російський С-400, а на Херсонщині – три установки С-300, сказала представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. У росіян ще багато озброєнь, які будуть знищуватися українськими військами.

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