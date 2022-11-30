Під Мелітополем пролунали потужні вибухи в клубі з мобілізованими росіянами

Під Мелітополем прогримів вибух / Колаж фото УНІАН, з відкритих джерел

Вночі 30 листопада в селищі Мирне недалеко від тимчасово окупованого Мелітополя прогриміли вибухи в місці розташування мобілізованих російських окупантів.

Вибухи пролунали близько першої години ночі, в самому Мелітополі жителі чули відгомони прильотів, в місті здригалися будинки, повідомляє Telegram-канал РИА Мелітополь.

За попередніми даними, вибухів було кілька - очевидці повідомляють про два-три. Крім того, про декілька вибухів повідомили жителі Семенівки, Костянтинівки та Мирного. Місцеві розповідають, що вибухи були настільки потужними, що у них тремтіли будинки, відкривалися двері та дзвеніли шибки у вікнах.

"Бавовну" мелітопольці чули близько 1:18. Вибухів було кілька - найчастіше очевидці повідомляють про два-три. "Дискотека" відбувалася десь далеко за містом: до Мелітополя доходили лише відгомони прильотів. У самому Мелітополі тряслася земля - про це пишуть багато городян", - йдеться у повідомленні.

Пізніше стало відомо, що "бавовна" сталася в селищі Мирне в 30 км від Мелітополя в місцевому клубі, в якому гауляйтер Юрій Радьков розселив прибулих мобілізованих росіян. Кількість ліквідованих окупантів уточнюється.

Як повідомляв Главред, російські окупанти в Мелітополі в Запорізькій області посилили знущання з місцевих жителів через невдачі на фронті. Росіяни бісяться через відсутність перемог і зганяють свою злість на цивільних.

Як розповів мер міста Іван Федоров, про різні випадки тортур і знущань йому розповіли місцеві жителі, які були в полоні у росіян і яким потім вдалося виїхати з окупованих територій.

15 листопада стало відомо, що у тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі підірвали колаборанта Дмитра Трухіна. Його забрали в лікарню в надважкому стані.

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