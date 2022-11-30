У Твері знімали пропагандистський фільм про так звану "СВО" – розв'язану агресором Росією повномасштабну війну проти України.
Адміністрація Твері вирішила, що зйомок пропагандистського фільму музикант про, мовляв, СВО Росії проти України – насправді війни – на території регіону не повинно бути. Своє рішення вони мотивували "неприпустимістю" появи в області танків з символікою іноземної держави. Раніше колони техніки з українськими прапорами вже налякали місцевих жителів.
Як повідомляє МК, губернатор регіону Ігор Руденя назвав правильним прийняте рішення про заборону зйомок у Твері пропагандистського фільму.
"Адміністрація міста ухвалила правильне рішення щодо припинення цих зйомок. Вважаю, що при ухваленні таких рішень треба не просто підписувати документи на дозвіл, а попередньо дивитися сценарій, обговорювати зі знімальною групою, що саме планується знімати", - вважає він.
Також керівник однієї з областей країни-агресора підкреслив, що в Тверській області, яка, за його словами, є багатьма впізнаваним регіоном, поява танків іноземної держави "неприпустима".
Нагадаємо, 26 листопада у Тверській області місцеві жителі побачили на дорозі колону військової техніки з прапорами України. У кадр потрапили два БТР і вантажівки з закритими тентами.
"Це, можливо, комусь здасться провокацією, але у мене відчуття сюрреалізму", - налякано сказав місцевий житель.
Примітно, на деяких одиницях техніки українська символіка намальована прямо на броні.
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