У Польщі назвали серйозним ризик участі країни в майбутній війні з РФ

У Польщі назвали зависокою імовірність своєї участі в майбутній війні з РФ / Фото twitter.com/MON_GOV_PL

Заступник глави Міністерства національної оборони Польщі Марчін Очепа заявив, що ймовірність залучення країни у війну дуже висока. Сценарій такого протистояння більше не можна оцінювати просто гіпотетично. Про це Очепа заявив під час лекції у вівторок в університеті науки і технологій AGH в Кракові.

"Яка ймовірність війни, в якій ми будемо брати участь? Дуже висока. Занадто висока, щоб ми могли ставитися до цього сценарію лише гіпотетично. Якщо щось хоч на 30 відсотків ймовірно, я вже до цього готуюся", – сказав Очепа, передає TVP.

За словами заступника міністра, імовірність конфлікту за участю НАТО сьогодні дуже висока, як і імовірність конфлікту між Китаєм і США.

"Якщо ми подивимося на досвід ХХ століття, то перспективи цього року і цього десятиліття змушують ставитися до подій, учасниками яких ми є, а не просто свідками, як до другої холодної війни. І ризик цієї ескалації серйозний", - додав він.

Очепа додав, що необхідно терміново шукати консенсус з питань безпеки, оборони і зовнішньої політики, а також необхідно зміцнювати співпрацю з країнами-союзниками.

Як повідомляв Главред, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що російський диктатор Володимир Путін показав свою нещадність. А тому, якщо Київ впаде, то Росія направить всю свою агресію на Польщу.

Падіння ракети в Польщі

15 листопада в Польщі пролунав вибух. По зерносушарці в польському селі Пшеводув, яке розташоване недалеко від кордону з Україною, вдарили дві ракети. Внаслідок удару загинули дві людини. Після цього прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький скликав термінове засідання Комітету Ради міністрів з питань нацбезпеки і оборони країни.

В Росії заявили, що вони нібито "не причетні" до ситуації в Польщі. Там стверджують, що окупанти нібито навіть не намагалися вдарити по якихось цілях поблизу українсько-польського кордону.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в України є підстави стверджувати, що ракета, яка забрала життя двох громадян Польщі на території села Пшеводув 15 листопада, була російською. Однак зараз йде розслідування трагічного інциденту. І поки воно не завершиться, ніхто не може зі 100% впевненістю робити висновки про те, що там насправді сталося.

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