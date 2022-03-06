Мер Бучі Анатолій Федорук поранений: перші подробиці

Зараз місто Буча Київської області знаходиться в облозі.
6 березня мер Бучі Анатолій Федорук був поранений. А спроби створити в місті гуманітарні коридори не увінчалися успіхом.
Про це повідомив у телемарафоні Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ.
"На жаль безрезультатно (створити гуманітарний коридор, - ред.). Більше того, коли були спроби людей вивезти, росіяни почали стріляти, вісім людей загинуло, за інформацією мера. Зараз ми остаточно ці цифри перевіряємо. Більш того, був поранений мер Бучі", - заявив Денисенко.
Зараз місто Буча Київської області знаходиться в облозі. Війська обстрілюють житлові квартали, місто просить допомоги.
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За заявою Олексія Арестовича, Україна веде переговори про евакуацію з Бучі та Гостомеля.
Нагадаємо, російські загарбники обстріляли блокпост на Фастівщині в Київській області. В результаті загинули 5 людей, ще один отримав поранення.
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