Мер Бучі Анатолій Федорук поранений: перші подробиці

Анатолій Федорук / buchanews

6 березня мер Бучі Анатолій Федорук був поранений. А спроби створити в місті гуманітарні коридори не увінчалися успіхом.

Про це повідомив у телемарафоні Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ.

"На жаль безрезультатно (створити гуманітарний коридор, - ред.). Більше того, коли були спроби людей вивезти, росіяни почали стріляти, вісім людей загинуло, за інформацією мера. Зараз ми остаточно ці цифри перевіряємо. Більш того, був поранений мер Бучі", - заявив Денисенко.

Зараз місто Буча Київської області знаходиться в облозі. Війська обстрілюють житлові квартали, місто просить допомоги.

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За заявою Олексія Арестовича, Україна веде переговори про евакуацію з Бучі та Гостомеля.

Нагадаємо, російські загарбники обстріляли блокпост на Фастівщині в Київській області. В результаті загинули 5 людей, ще один отримав поранення.

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