Під Києвом Дід Мороз вибив чоловіку зуби за безкоштовне фото

В Ірпені Дід Мороз побив чоловіка / УНІАН

В Ірпені Київської області в новорічну ніч чоловік, який працював Дідом Морозом, влаштував бійку з одним з городян.

Про це розповів у коментарі ITV начальник Ситуаційного центру Комунального підприємства "Муніципальна варта" Роман Левенець, пише Главред.

"Близько години ночі сталася перша бійка, потім сталося ще кілька сутичок. Так, "Дід Мороз", який фотографувався з городянами, побився з одним зі своїх клієнтів через те, що той не заплатив йому гроші за фото. В результаті клієнт позбувся двох зубів, йому надавали допомогу лікарі швидкої. А "Діда Мороза" затримала поліція", - розповів Левенець.

читайте такожУ Маріуполі офіцер розвідки жорстко побив і душив підлеглуТакож він додав, що в новорічну ніч в центрі Ірпеня мало не на кожній лавці люди намагалися розпивати алкогольні напої.

Раніше повідомлялося, що Києві в січні 2022 стався ряд нападів на жінок. Злочинці відбирають у своїх жертв гроші, телефони та цінні речі. Правоохоронці радять мешканкам столиці не ходити по вулиці поодинці.

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