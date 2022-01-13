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Одяг - у крові, волосся обрізане: у Києві сталася серія нападів на жінок

13 січня 2022, 10:39

Зловмисники нападають на мешканок столиці на вулиці. Забирають гроші, телефони та цінні речі. Одну з жертв вивезли за місто і там кинули.

дівчина, страх, грабіжник
У січні 2022 відбулося кілька нападів на мешканок столиці / divannaya-sotnya.com.ua

У Києві в січні 2022 сталася низка нападів на жінок. Злочинці відбирають у своїх жертв гроші, телефони та цінні речі. Правоохоронці радять мешканкам столиці не ходити вулицями поодинці.

Один з нападів стався в Дарницькому районі Києва біля парку Партизанської слави. 27-річна хореограф вийшла з роботи близько 16:30 і пішла забрати взуття з ремонту, передає Obozrevatel.

На вулиці до дівчини підійшли двоє чоловіків східної зовнішності, на вигляд обом близько 40 років. Вони бризнули чимось їй в обличчя і поволокли до автомобіля. Дівчина знепритомніла. Прийшла до тями вже в машині. Злочинці одразу почали їй погрожувати і знову використовували якийсь препарат, від якого вона "провалилася".

Що відбувалося далі - дівчина не пам'ятає. Близько 23:30 вона прокинулася біля одного з сіл Бориспільського району Київської області. Оскільки злочинці забрали її телефон, то їй довелося піти на найближчу АЗС, щоби зателефонувати чоловікові.

Злочинці забрали у киянки сумку з банківськими картками та документами, а на всьому тілі дівчини були порізи невідомого походження, одяг – у крові, а волосся обрізане.

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Правоохоронці попередньо кваліфікували подію як незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ст.146 Кримінального кодексу України). Максимальне покарання за цією статтею - 10 років позбавлення волі.

читайте такожВ Ужгороді зниклу 36-річну жінку знайшли вбитою з пакетом на головіЩе один жорсткий напад стався в Подільському районі на вулиці Кирилівській. Грабіжник напав на жінку, яка відкривала двері кіоску, розташованого на зупинці громадського транспорту.

Спочатку злочинець збив жінку з ніг, а потім почав душити її собачим повідцем. Коли вона перестала чинити опір, чоловік схопив її сумку, забрав з неї два мобільні телефони і втік.

Копам вдалося затримати 42-річного місцевого жителя, раніше судимого за майнові злочини. Тепер йому загрожує сім років позбавлення волі.

Ще один напад стався в одному з багатоповерхових будинків на вулиці Сергія Данченка в Подільському районі Києва. Троє чоловіків увірвалися в квартиру сусідки - зірвали з шиї золотий ланцюжок, забрали з квартири інші прикраси і зникли.

Поліція вже затримала трьох підозрюваних. Це жителі Києва, Київської та Донецької областей. Затриманим від 33 до 38 років.

Як повідомляв Главред, на столичній Троєщині оголений чоловік за кермом автомобіля під'їхав до жінки, намагався силоміць затягнути її в машину і пропонував інтим. Інцидент стався вночі на вулиці біля магазину на вулиці Богатирській.

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