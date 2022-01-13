Одяг - у крові, волосся обрізане: у Києві сталася серія нападів на жінок

У січні 2022 відбулося кілька нападів на мешканок столиці / divannaya-sotnya.com.ua

У Києві в січні 2022 сталася низка нападів на жінок. Злочинці відбирають у своїх жертв гроші, телефони та цінні речі. Правоохоронці радять мешканкам столиці не ходити вулицями поодинці.

Один з нападів стався в Дарницькому районі Києва біля парку Партизанської слави. 27-річна хореограф вийшла з роботи близько 16:30 і пішла забрати взуття з ремонту, передає Obozrevatel.

На вулиці до дівчини підійшли двоє чоловіків східної зовнішності, на вигляд обом близько 40 років. Вони бризнули чимось їй в обличчя і поволокли до автомобіля. Дівчина знепритомніла. Прийшла до тями вже в машині. Злочинці одразу почали їй погрожувати і знову використовували якийсь препарат, від якого вона "провалилася".

Що відбувалося далі - дівчина не пам'ятає. Близько 23:30 вона прокинулася біля одного з сіл Бориспільського району Київської області. Оскільки злочинці забрали її телефон, то їй довелося піти на найближчу АЗС, щоби зателефонувати чоловікові.

Злочинці забрали у киянки сумку з банківськими картками та документами, а на всьому тілі дівчини були порізи невідомого походження, одяг – у крові, а волосся обрізане.

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Правоохоронці попередньо кваліфікували подію як незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ст.146 Кримінального кодексу України). Максимальне покарання за цією статтею - 10 років позбавлення волі.

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