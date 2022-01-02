У Запоріжжі святковий салют потрапив дівчині в обличчя

Салют потрапив дівчині в обличчя / УНІАН, pixabay

У Запоріжжі салют потрапив дівчині в обличчя. Як повідомляють ЗМІ, на Хортиці нетверезі чоловіки запускали салют, але не закріпили піротехніку як слід.

Постраждалій прямо на місці надали першу допомогу правоохоронці.

Нещасний випадок стався ввечері, 1 січня на кургані єдності, де відпочивали люди в новорічне свято.

Як йдеться в повідомленні Ridne Zp в Instagram, двоє п'яних чоловіків прямо на громадській локації на кургані вирішили запускати салют, але конструкцію належним чином не закріпили, і вона впала.

Так залпи феєрверку стали розноситися не вгору, а хаотично в бік людей навколо.

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"Як підсумок: потрапляння одного заряду в обличчя дівчині", - йдеться в публікації.

На щастя, поруч знаходилися поліцейські, які кинулися до постраждалої дівчини і надати першу допомогу.

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