У Запоріжжі святковий салют потрапив дівчині в обличчя

Постраждалій прямо на місці надали першу допомогу правоохоронці
У Запоріжжі салют потрапив дівчині в обличчя. Як повідомляють ЗМІ, на Хортиці нетверезі чоловіки запускали салют, але не закріпили піротехніку як слід.
Постраждалій прямо на місці надали першу допомогу правоохоронці.
Нещасний випадок стався ввечері, 1 січня на кургані єдності, де відпочивали люди в новорічне свято.
Як йдеться в повідомленні Ridne Zp в Instagram, двоє п'яних чоловіків прямо на громадській локації на кургані вирішили запускати салют, але конструкцію належним чином не закріпили, і вона впала.
Так залпи феєрверку стали розноситися не вгору, а хаотично в бік людей навколо.
"Як підсумок: потрапляння одного заряду в обличчя дівчині", - йдеться в публікації.
На щастя, поруч знаходилися поліцейські, які кинулися до постраждалої дівчини і надати першу допомогу.
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