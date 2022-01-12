Летів п'яним і палив у літаку: українка на рейсі з Єгипту до Харкова жорстко провчила пасажира

Пасажир, який палив у літаку, не знайшов виправдань на свою адресу / Скріншот Telegram-канал Харків Live

У літаку, який летів з Єгипту в Україну і повинен був приземлитися у Харкові, стався скандал. Один з пасажирів, який, схоже, перебував в стані алкогольного сп'яніння, раптом почав палити електронну сигарету. Персонал авіалайнера просив його не порушувати громадський порядок, але чоловік не реагував. В один момент у ситуацію втрутилася інша пасажирка, яка за допомогою прийомів нецензурної лексики спробувала змінити ситуацію.

Відео інциденту було опубліковано у Telegram-каналі Харків Live. На кадрах можна побачити, що жінка зробила низку зауважень чоловікові, причому у різкій риторичній формі.

читайте такожСереднім пальцем помахав і багаж із собою забрав: у Польщі пілот не пустив на літак 30 пасажирівЗокрема, ймовірно, нетверезий чоловік палив електронну сигарети прямо на борту літака. Пасажира просили не порушувати громадський порядок, але він не реагував.

Одна з пасажирок не витримала і в пориві гніву зробила йому зауваження. Вона попросила не диміти у літаку авіалайнера, оскільки там були діти.

Примітно, що на таку критику чоловік відреагував спокійно. Він лише обурився застосуванням нецензурної лексики на свою адресу. Але палити не припинив.

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Обережно! На відео присутня нецензурна лексика

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російська туристка, що летіла з Бодрума до Москви, вирішила запалити сигарету на борту лайнера. Очевидці зняли інцидент на відео. Сама жінка сказала, що не палила і заявила про побиття у поліції і перелом ноги.

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