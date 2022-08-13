УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Атака на захопленому РФ півдні: прогриміли вибухи в Мелітополі та біля кордону з Кримом

13 серпня 2022, 17:21

Міський голова Мелітополя Іван Федоров очікує новин про втрати серед російських окупантів.

На півдні ЗСУ знищили чотири військові склади
На півдні прогриміли нові вибухи / Фото УНІАН

На південному напрямку прогриміли нові вибухи в районах місць дислокації російських окупантів.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров очікує новин про втрати серед російських окупантів після зафіксованого в місті гучного вибуху. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Сьомий день поспіль наші сили опору не дають рашистам ні секунди спокою. Зафіксовано гучний вибух у північно-східній частині Мелітополя. Чули жителі всіх навколишніх районів і навіть населених пунктів поблизу міста. Чекаємо хороших новин про чергові втрати", - констатував мер.

Атака на захопленому РФ півдні: прогриміли вибухи в Мелітополі та біля кордону з Кримом

Крім того, в місцевих Telegram-каналах поширюється інформація про нанесення ударів по Новій Каховці, Чкалову, Чаплинці, Новотроїцькому в Херсонській області.

Атака на захопленому РФ півдні: прогриміли вибухи в Мелітополі та біля кордону з Кримом

Як повідомляв Главред, 8 серпня високоточними ракетами HIMARS було нанесено вогневе ураження по пунктах тимчасової дислокації окупаційних військ на промислових майданчиках різних районах міста Мелітополя. За попередніми підрахунками, знищено значну кількість військової техніки та понад 100 російських солдатів. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Крім того, вчора Збройні Сили України на півдні знищили Російський склад боєприпасів, танк Т-62 і десятки росіян. Про це повідомляє Оперативне командування Південь.

Дивіться онлайн новини Херсона

Інші новини:

Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

18:35

Медовий Спас 2022 - привітання і картинки в світле свято

18:34

РФ викрала на Запорізькій АЕС секретні американські технології - експертВідео

18:26

"Важливо сказати правду": британський генерал оцінив перспективи завершення війниВідео

18:05

Українці зараз роблять роботу за росіян і для росіянПогляд

17:52

Командування окупантів тікає: Кім пожалів росіян, яких кинули напризволяще на правому березі ДніпраВідео

Реклама
17:29

Лазарєв покинув Росію, прихопивши з собою коханця: співака вирахували по фото

17:21

Атака на захопленому РФ півдні: прогриміли вибухи в Мелітополі та біля кордону з КримомВідео

17:06

Дорн розповів, на яких умовах дасть в Росії концертВідео

16:59

У Німеччині звинуватили Шольца у затягуванні війни в Україні - МерцВідео

16:44

Словаччина допоможе відбити агресію РФ: ЗСУ озброїли потужними САУ натівського калібруВідео

16:39

Бєдняков вказав на різницю між українцями і росіянами

16:36

Ми виносимо систему управління військами і ППО: Жданов розповів, як це допоможе ЗСУВідео

16:35

Україну накриє найсильніша магнітна буря: коли чекати "удару" і як врятуватисяВідео

16:18

Молода дружина Венсана Касселя показала зухвалий лук в купальнику

16:01

У Латвії аташе РФ заплатив 2 тис. євро, щоб українцям не включали пісні в караокеВідео

15:55

"Навіщо виставляти таке фото?": 66-річна Доліна в бікіні викликала огиду в росіян

15:51

Киянка передавала ворогу дані про місця дислокації українських військових

15:37

Соловйов істерить з приводу від'їзду і позиції Лобода

15:29

ЗСУ "вибили" ППО окупантів: експерт розкрив деталі удару по аеродрому РФ в КримуВідео

15:26

Кіссінджер заявив, що до України потрібно ставитися як до члена НАТО

Реклама
15:23

Як використовувати біᴫизну не за призначенням: усуне засмічення та врятує від цвілі

15:15

РФ в паніці через озброєння ЗСУ: погрожує "розширити" географію бойових дійВідео

14:59

України немає в списку: Жанна Бадоєва назвала список улюблених країн

14:58

Під Слов'янськом ЗСУ "покришили" ворожу ДРГ і знищили дві вантажівки з солдатами РФВідео

14:46

На Миколаївщині скоро будуть "певні результати": Кім заінтригував своєю заявоюВідео

14:43

"Ефективність ЗСУ - 12 з 10": Пентагон зробив комплімент захисникам України

14:19

"По домашньому": Горбунов, Дорофєєва, Огнєвіч та інші зірки прийшли в гості до Зеленського

14:15

"У них було все, у нас нічого": зірка "Кухні" розповіла, чому поїхала в РосіюВідео

14:11

День ветеринара в Україні 2022: дата, цікаві факти про професію

14:08

Противника заманили в засідку: ЗСУ знищили зведену бригаду окупантів РФВідео

13:53

"Окупанти тікатимуть, все кидатимуть": астролог розповіла, коли ЗСУ звільнять ХерсонВідео

13:28

Звільнення Криму і покарання ініціаторів "СВО": в ОП назвали сценарій завершення війниВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 14 серпня 2022: Тільцям - гроші, Близнюкам - небезпека, Дівам - неприємні зустрічіВідео

12:57

"Наш президент правильно все робить": росіянка обожнює Путіна, який відправив її сина на смерть

12:46

Початок деокупації: на Херсонщині розповіли, як залишили РФ без підкріпленняВідео

12:33

Померла актриса Енн Херч

12:06

У напівпрозорому бікіні: рідкісне фото коханки Путіна Кабаєвої злили в мережу

11:58

Потужний удар ППО: на сході збили російський штурмовик Су-25 і чотири безпілотники РФФотоВідео

11:48

Після України Путін може піти війною на Казахстан і Грузію - Die Welt

11:36

"Ми робимо з вами спільну справу": росіяни, які приїхали "відновлювати" Луганщину, поскаржилися ПутінуВідео

Реклама
11:29

Конфлікт затягнеться: у британській розвідці дали тривожний прогноз щодо термінів війни з РФВідео

11:28

Не люблю ні як людину, ні як актора: Катя Кузнєцова "рознесла" НагієваВідео

10:59

П'ять головних кроків: у Зеленського розкрили рецепт перемоги у війні з РФВідео

10:56

Песець вже в дорозі: на Росію чекає економічний армагеддонПогляд

10:53

Війна може призупинитися: експерт спрогнозував, що на Україну чекає взимку

10:28

Дика історія з РФ: батьки російського солдата поховали чуже тіло заради "гробових"Відео

10:01

"Путін у відчайдушному становищі": експерт пояснив, чим для Путіна закінчиться звільнення ЗСУ ХерсонаВідео

09:57

Гороскоп на сьогодні, 13 серпня 2022: Терезам - плітки, Скорпіонам - щасливий випадок, Козерогам - втратиВідео

09:45

Згорілий літак на ЗПС: руйнування на військовому аеродромі в Білорусі показали з космосуВідео

09:37

"Розфарбувати Кремль у жовто-блакитні кольори": Гіркін зявив про провал РФ і дав поради владі

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на серпеньГороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буря
Свята
Вихідні у вересніМаковія 2022День НезалежностіЯблучний Спас
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти