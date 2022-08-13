Атака на захопленому РФ півдні: прогриміли вибухи в Мелітополі та біля кордону з Кримом

На півдні прогриміли нові вибухи / Фото УНІАН

На південному напрямку прогриміли нові вибухи в районах місць дислокації російських окупантів.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров очікує новин про втрати серед російських окупантів після зафіксованого в місті гучного вибуху. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Сьомий день поспіль наші сили опору не дають рашистам ні секунди спокою. Зафіксовано гучний вибух у північно-східній частині Мелітополя. Чули жителі всіх навколишніх районів і навіть населених пунктів поблизу міста. Чекаємо хороших новин про чергові втрати", - констатував мер.

Крім того, в місцевих Telegram-каналах поширюється інформація про нанесення ударів по Новій Каховці, Чкалову, Чаплинці, Новотроїцькому в Херсонській області.

Як повідомляв Главред, 8 серпня високоточними ракетами HIMARS було нанесено вогневе ураження по пунктах тимчасової дислокації окупаційних військ на промислових майданчиках різних районах міста Мелітополя. За попередніми підрахунками, знищено значну кількість військової техніки та понад 100 російських солдатів. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Крім того, вчора Збройні Сили України на півдні знищили Російський склад боєприпасів, танк Т-62 і десятки росіян. Про це повідомляє Оперативне командування Південь.

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