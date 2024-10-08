Чому ЗСУ не вийшли з Вугледару раніше: комбриг 72 бригади дав точну відповідь

Командир 72-ї ОМБр визнав, що Сили оборони не змогли реалізувати всі плани щодо виведення військ з Вугледару через протидію військ РФ.

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Комбриг 72 бригади розповів про прийняття рішення відступати з Вугледара / Колаж Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 22 окрема механізована бригада, deepstatemap

Залишати Вугледар без опору було неможливо, адже втрата населених пунктів без бою могла призвести до відступу українських військ на "невизначені рубежі". Про це розповів в інтерв'ю "Главкому" комбриг 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців полковник Олександр Охріменко.

Зараз лінія фронту стабілізована, і ворога зупинено. За словами Охріменка, ЗСУ намагаються завдати максимальної шкоди ворогу, не допускаючи його просування, однак у разі загрози оточення або значних втрат приймаються рішення про відхід на нові позиції.

"Прибувши на місце, після оцінки обстановки і прийняття смуги оборони бригади я відпрацював рішення щодо поетапного виведення підрозділів ще із південної частини Вугледара і подав це рішення по вертикалі вищому керівництву. Рішення було оперативно затверджено, і я отримав бойовий наказ щодо поетапного виведення", – сказав комбриг 72 бригади. відео дня

Він зазначив, що реалізувати всі етапи плану не вдалося через те, що противник взяв фланги під вогневий контроль.

"Перший етап виходу з міста був завершений, відтак частинами сил ми здійснили маневр для посилення південної та південно-східної околиці Вугледара", – додав Охріменко.

Військовий додав, що противник наростив свої сили, вийшов на рубежі з лівого флангу та взяв під вогневий контроль заплановані маршрути виходу.

За його словами, наразі Сили оборони продовжують виконувати завдання на вогневих позиціях, аби не допустити просування ворога в північному напрямку — у бік Богоявленки.

Що відомо про Вугледар / Інфографіка: Главред

72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців - що відомо 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців (72 ОМБр, в/ч А2167, пп В0849) — військове формування механізованих військ Збройних сил України. Розміщується у місті Біла Церква Київської області. Бригада створена в 2002 році на базі 72-ї гвардійської механізованої дивізії, що у свою чергу веде історію від 72-ї гвардійської мотострілецької дивізії. З 2014 року бригада брала участь у війні на сході України у складі сил Антитерористичної операції. Підрозділи бригади влітку 2014 року вели важкі бої на російсько-українському кордоні, у Приазов'ї, а взимку 2016 — під Авдіївкою у промзоні. У 2022 році, на початку російського вторгнення, бригада обороняла столицю Київ, беручи участь у боях за Ірпінь, Мощун, Гостомель, Бучу. З літа 2022 бригада веде бої на Донбас, пише Вікіпедія.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, новий командир 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, Олександр Охріменко, зазначив, що українські військові були змушені покинути Вугледар, коли опинилися в тактичному оточенні, а чисельність ворожих сил перевищувала українські в дев'ять разів.

Після захоплення Вугледара російські війська, ймовірно, спробують просунутися далі в напрямку Великої Новосілки Запорізької області та Богоявленки, йдеться у звіті розвідки Міноборони Британії.

Військовий оглядач Денис Попович повідомив, що російські окупанти намагаються створити нову загрозу оточення для ЗСУ після окупації Вугледара.

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