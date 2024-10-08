Чому ЗСУ не вийшли з Вугледару раніше: комбриг 72 бригади дав точну відповідь

Залишати Вугледар без опору було неможливо, адже втрата населених пунктів без бою могла призвести до відступу українських військ на "невизначені рубежі". Про це розповів в інтерв'ю "Главкому" комбриг 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців полковник Олександр Охріменко.
Зараз лінія фронту стабілізована, і ворога зупинено. За словами Охріменка, ЗСУ намагаються завдати максимальної шкоди ворогу, не допускаючи його просування, однак у разі загрози оточення або значних втрат приймаються рішення про відхід на нові позиції.
"Прибувши на місце, після оцінки обстановки і прийняття смуги оборони бригади я відпрацював рішення щодо поетапного виведення підрозділів ще із південної частини Вугледара і подав це рішення по вертикалі вищому керівництву. Рішення було оперативно затверджено, і я отримав бойовий наказ щодо поетапного виведення", – сказав комбриг 72 бригади.відео дня
Він зазначив, що реалізувати всі етапи плану не вдалося через те, що противник взяв фланги під вогневий контроль.
"Перший етап виходу з міста був завершений, відтак частинами сил ми здійснили маневр для посилення південної та південно-східної околиці Вугледара", – додав Охріменко.
Військовий додав, що противник наростив свої сили, вийшов на рубежі з лівого флангу та взяв під вогневий контроль заплановані маршрути виходу.
За його словами, наразі Сили оборони продовжують виконувати завдання на вогневих позиціях, аби не допустити просування ворога в північному напрямку — у бік Богоявленки.
72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців - що відомо
72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців (72 ОМБр, в/ч А2167, пп В0849) — військове формування механізованих військ Збройних сил України. Розміщується у місті Біла Церква Київської області.
Бригада створена в 2002 році на базі 72-ї гвардійської механізованої дивізії, що у свою чергу веде історію від 72-ї гвардійської мотострілецької дивізії.
З 2014 року бригада брала участь у війні на сході України у складі сил Антитерористичної операції. Підрозділи бригади влітку 2014 року вели важкі бої на російсько-українському кордоні, у Приазов'ї, а взимку 2016 — під Авдіївкою у промзоні.
У 2022 році, на початку російського вторгнення, бригада обороняла столицю Київ, беручи участь у боях за Ірпінь, Мощун, Гостомель, Бучу. З літа 2022 бригада веде бої на Донбас, пише Вікіпедія.
Бої за Вугледар - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, новий командир 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, Олександр Охріменко, зазначив, що українські військові були змушені покинути Вугледар, коли опинилися в тактичному оточенні, а чисельність ворожих сил перевищувала українські в дев'ять разів.
Після захоплення Вугледара російські війська, ймовірно, спробують просунутися далі в напрямку Великої Новосілки Запорізької області та Богоявленки, йдеться у звіті розвідки Міноборони Британії.
Військовий оглядач Денис Попович повідомив, що російські окупанти намагаються створити нову загрозу оточення для ЗСУ після окупації Вугледара.
Інші новини:
- На місці удару - масштабна пожежа, є поранені: РФ завдала масованого удару по Харкову
- У Зеленського зробили заяву про завершення війни: заперечили "компромісні варіанти"
- У ЗСУ є успіхи на Курщині: Сили оборони просунулися біля Обухівки
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред