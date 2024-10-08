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Утримувати Вугледар не було можливості: у 72 ОМБр розкрили деталі про вихід з міста

Юлія Закрепа
8 жовтня 2024, 08:55
2588
Військовий розповів, що утримати Вугледар, об’єктивно, можливості не було.
Утримувати Вугледар не було можливості: у 72 ОМБр розкрили деталі про вихід з міста
Як ЗСУ вийшли із Вугледару / колаж: Главред, фото: 33 окрема механізована бригада, 72 ОМБР

Новий командир 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, яка захищала Вугледар, Олександр Охріменко повідомив, що українські військовослужбовці виходили з Вугледара Донецької області, коли опинились вже в тактичному оточенні, а сили противника переважали в дев’ять разів.

"Хочу зауважити, що я очолив частину не в самий легкий час: після 27 вересня обстановка, в якій 72-га виконувала бойові завдання, була дуже напруженою, особливо на флангах, що не дозволяло утримувати надалі Вугледар. Фактично це вже було тактичне оточення - здійснювати евакуацію, поповнення боєприпасами вже було вкрай складно", - розповів комбриг для Главкому.

Він зазначив, що резерви, які раніше могли підходити, станом на 27-28 вересня вже були під вогневим впливом противника, на деяких ділянках він діставав навіть великокаліберною зброєю.

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Утримувати Вугледар не було можливості: у 72 ОМБр розкрили деталі про вихід з міста
Що відомо про місто Вугледар / Інфографіка: Главред

"Тими силами та засобами, які були в підпорядкуванні, утримати Вугледар, об’єктивно, можливості не було. З іншого боку, ситуація на півдні Донбасу до кінця вересня так змінилася, що утримання Вугледару втрачало своє значення", - сказав Охріменко.

Він наголосив, що, приймаючи смугу відповідальності, було проведено оцінку ситуації, зокрема й оцінку сил та засобів противника. Силам оборони протистояли російські 36 окрема мотострілецька бригада, 39 окрема мотострілецька бригада, 57 бригада, 91 окремий стрілецький полк та інші підрозділи.

Комбриг зазначив, що противник переважаючі сили противника в танках та бойових машинах піхоти, в артилерійських системах, протитанкових засобах, особовому складі.

"Будь-які теоретичні розрахунки говорять про те, що при співвідношенні сил та засобів 1:3 противник отримуватиме перевагу. Тут, під Вугледаром, було 1:9. Об’єктивно можете зрозуміти, які були шанси на утримання цього населеного пункту і смуги оборони, що у зоні відповідальності бригади", - додав він.

72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців - що відомо

72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців (72 ОМБр, в/ч А2167, пп В0849) — військове формування механізованих військ Збройних сил України. Розміщується у місті Біла Церква Київської області.

Бригада створена в 2002 році на базі 72-ї гвардійської механізованої дивізії, що у свою чергу веде історію від 72-ї гвардійської мотострілецької дивізії.

З 2014 року бригада брала участь у війні на сході України у складі сил Антитерористичної операції. Підрозділи бригади влітку 2014 року вели важкі бої на російсько-українському кордоні, у Приазов'ї, а взимку 2016 — під Авдіївкою у промзоні.

У 2022 році, на початку російського вторгнення, бригада обороняла столицю Київ, беручи участь у боях за Ірпінь, Мощун, Гостомель, Бучу. З літа 2022 бригада веде бої на Донбас, пише Вікіпедія.

Захоплення Вугледару - що відомо

Нагадаємо, що 1 жовтня стало відомо, що росіяни окупували Вугледар. ЗСУ тримали Вугледар в обороні понад рік. Глава ОВА Вадим Філашкін підтвердив швидке просування російських окупантів у Вугледарі. Він заявив, що в місті залишається 107 мирних людей.

В ОСУВ "Хортиця" офіційно підтвердили виведення українських військових із міста Вугледар Донецької області. Після значних втрат у тривалих боях ворог не припинив спроб захопити Вугледар. У прагненні будь-що взяти місто під контроль, противник залучив резерви для флангових ударів, що виснажило оборону підрозділів ЗСУ.

У розвідці Британії назвали "цілі" Путіна після захоплення Вугледара. Ворожі сили протягом наступних тижнів намагатимуться просунутися за межі Вугледара. Одна з можливих цілей - селище Велика Новосілка в Запорізькій області на трасі Т0509. Другою ймовірною метою може бути місто Богоявленка.

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