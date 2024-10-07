ЗСУ можуть потрапити в пастку, як у Вугледарі: ворог створює небезпечну ситуацію

На Сході окупанти намагаються просунутися до ще одного міста, перекриваючи важливі дороги.

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Ворог хоче загнати в оточення українські сили на Покровському напрямку / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скрін з DeepState

Після заходу у Вугледар окупаційні сили країни-агресора Росії намагаються створити нову загрозу оточення для ЗСУ. Про це в етері "Радіо Свобода" розповів військовий оглядач Денис Попович.

За його словами, ворогу вже вдалося прорватися до населеного пункту Цукурине. Далі противник хоче вийти безпосередньо до Селидового, поступово перекриваючи важливі дороги. Це, в свою чергу, може спричинити ситуацію, подібну до тої, що була у Вугледарі - ЗСУ доведеться відходити, щоб не потрапити в оточення.

Попович пояснив, що Селидове є важливим населеним пунктом для окупантів, адже захід у нього відкриє можливість взяти під вогневий контроль певну ділянку і продовжити наступ на Покровськ.

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Водночас російські війська не припиняють активних бойових дій в Невельському, Галицинівці та Красногорівці, що вже, фактично, окуповані та утворюють так звану "кишеню". Якщо її противник закриє повністю, виникне небезпека для міста Курахове одразу з трьох сторін.

"З півдня ж створюється небезпека для Богоявленки через втрату Вугледара, а Богоявленка – це дорога безпосередньо на Кураховому", – додав Попович.

Курахове / Інфографіка: Главред

Хто такий Денис Попович? Денис Попович – військовий оглядач. Працював у виданні Цензор.НЕТ, в газеті "Сегодня", був головним редактором видання "Судово-юридична газета", а також видання "Народна правда". У 2005-2014 роках працював в газеті "Комерсант-Україна", а з 1998 по 2005 рік - в газеті "Киевские Ведомости".

Наступ ворога на Донеччині - останні новини

Нагадаємо, що на фронті тривають запеклі бої, російські окупанти не припиняють атакувати. Ворог просувається на Курахівському напрямку. За даними аналітиків DeepState, росіяни просунулися в Цукуриному, біля Гірника та Любимівки. Крім цього, війська РФ повністю окупували Красногорівку на Донеччині.

Напередодні Сергій Згурець повідомляв, що після окупації Вугледара Донецької області окупанти, ймовірно, протягом наступних декількох тижнів спробують просунутися далі - на північ до Курахового.

Раніше стало відомо, що найменші просування ворога коштують йому дуже веиких втрат. Так на Покровському напрямку, за останній рік, армія країни-агресора РФ втратила щонайменше п'ять дивізій танків і бронемашин.

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