Вихід лише один: як нівелювати плани росіян після захоплення Вугледара - Братчук

Логістика РФ на півдні України може суттєво покращитись після окупації Вугледара, існує лише 1 спосіб цьому протидіяти, вказує Братчук.

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Як вплине захоплення Вугледара на логістику окупантів / Колаж: Главред, фото: Оперативне командування "Захід", 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

За даними Інституту вивчення війни, захоплення Вугледара російськими військами навряд чи кардинально вплине на перебіг бойових дій у Донецькій області. Проте окупанти можуть відновити залізничну логістику на цій ділянці фронту, зокрема через Волноваху, що дозволить їм покращити постачання в Запорізьку область. Про це сказав речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"На жаль, після того, як був захоплений Вугледар, вірніше те, що залишилося від нашого українського населеного пункту, у ворога може покращитися логістика", — зазначив Братчук.

Як зазначив Братчук, ділянка від Волновахи до півдня перебувала під вогневим контролем ЗСУ, що значно уповільнювало забезпечення російських сил. Раніше ця логістика не функціонувала належним чином, що змусило окупантів будувати альтернативну залізничну гілку з Маріуполя, яка так і не запрацювала ефективно.

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"Тепер логістика ворога покращуватиметься, на жаль, для нас. З іншого боку, що ми можемо протиставити? Вогневого контролю, принаймні на сьогодні, поки що немає. І вихід тільки один — знищення ворожих арсеналів, баз зберігання, насамперед боєприпасів, авіаційного озброєння. Необхідно знаходити такі арсенали й знищувати — це вплине однозначно на те, що відбувається на фронті. Тому що снарядів поменшає, а отже, і вогневий тиск на наші війська поменшає", — сказав речник.

Братчук також наголосив на важливості знищення баз ворожої авіації, про що Київ неодноразово звертався до союзників. Він висловив надію на позитивні результати чергового засідання "Рамштайн" і на отримання дозволів на удари по військових об'єктах у Росії за допомогою західної зброї.

Окрім того, він зазначив, що покладається на певні сигнали від партнерів і вважає, що навіть якщо ракета британська, але з українськими покращеннями, це вже українська зброя, тому такі бойові завдання можна виконувати.

"Тому що на території європейської частини Російської Федерації таких потужних арсеналів, наприклад, які були знищені у Тверській області, ще достатньо. Щонайменше п'ять такого рівня. Якщо хоча б три арсенали, нехай навіть два, будуть знищені, звісно, це вплине на перебіг подій на фронті", — резюмував Братчук.

Що відомо про Вугледар / Інфографіка: Главред

Хто такий Сергій Братчук? Братчук Сергій Борисович - речник голови Одеської обласної військадміністрації. До повномасштабного вторгнення служив іподияконом у церкві та був речником Одеської єпархії Православної церкви України. З 2017 року, як заначає у себе в соцмережах був добровольцем у 8-му окрему батальйоні УДА Аратта. У 2018 році став пресофіцером у складі батальйону, пише Рух ЧЕСНО.

Бої за Вугледар - що відомо про наслідки окупації міста

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, після захоплення Вугледара російські війська, ймовірно, спробують протягом наступних тижнів просунутися в бік Великої Новосілки в Запорізькій області та міста Богоявленка, зазначили в розвідці Міноборони Великої Британії.

Окупація Вугледара армією РФ і відступ українських сил стали наслідком "червоних ліній" Заходу, зокрема заборони на використання Києвом західної далекобійної зброї для ударів по території Росії. Як повідомляє Associated Press з посиланням на військових аналітиків, таке рішення Вашингтона позбавляє Україну можливості ослабити військовий потенціал Кремля.

Військовий експерт Павло Нарожний зазначив, що після двох років боїв за Вугледар, місто більше не представляє інтересу для окупантів, оскільки воно повністю зруйноване.

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