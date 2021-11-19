Чому в "діі" зникають і не створюються COVID-сертифікати: відповідь чиновників

Чому в "Lіі" зникають і не створюються COVID-сертифікати / УНІАН

Є цілком конкретні причини зникнення документів з додатка "Дія". Про це заявили чиновники Міністерства цифрової трансформації у відповідь на запит порталу Liga.

""Дія" не зберігає персональні дані, а тільки відображає інформацію з реєстрів після разового запиту користувача. Коли той виходить з програми, система видаляє ковід-сертифікати для безпеки персональних і медичних даних. "Медичні дані більш чутливі, ніж персональні, і тому на вимогу МОЗ потрібно щоразу давати згоду на їх обробку і робити новий запит", — пояснили вони.

Крім того, кажуть у Мінцифрі, при повторній авторизації подаються нові запити до реєстрів і тому українцям щоразу потрібно давати згоду на передачу даних. Відповідно, сертифікат не може довантажуватися автоматично.

"Якщо на момент авторизації Користувача в реєстрах проводилися технічні роботи, "Дія" не може отримати відповідь і сертифікат не завантажиться", ‒ кажуть чиновники.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Верховна Рада 2 листопада підтримала в першому читанні законопроект №6084, який передбачає введення кримінальної відповідальності за підробку COVID-сертифікатів. Шахраям і підозрюваним у протиправній діяльності особам може загрожувати штраф на суму до 170 тисяч гривень або трирічний тюремний термін.

Особи, які використовують підроблений COVID-сертифікат, можуть бути оштрафовані на суму від 17 до 34 тисяч гривень. Медичних працівників, які вносять недостовірні відомості до баз даних, чекатиме штраф від 34 до 68 тисяч гривень із забороною на роботу на 1-3 роки. Медпрацівникам, які продають підроблені сертифікати, може загрожувати санкція у вигляді штрафу від 85 до 170 тисяч гривень або ж позбавлення волі строком до 3 років.

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