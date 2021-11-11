Перевірку covid-сертифікатів в Україні вимагають скасувати

Суд вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі / УНІАН

Окружним адміністративним судом міста Києва зареєстровано позов про оскарження окремих положень постанова "Про встановлення карантину та запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

З відповідним позовом до Кабінету Міністрів України та Державної казначейської служби України звернувся житель Миколаєва, передавати у прес-службі ОАСК.

"Позивач, окрім іншого, просить суд скасувати п.18 вказаної постанови в частині надання права працівникам Нацполіції, Нацгвардії, посадовим особам, уповноважених органами місцевого самоврядування проводити на вулицях, у парках, інших громадських місцях вибіркову перевірку документів, а також документів, що підтверджують вакцинацію від COVID-19, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби у випадках, коли це є підставою для незастосування обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених для відповідних рівнів епідемічної небезпеки.", - йдеться в повідомленні.

читайте такожУ Києві підроблено 10% covid-сертифікатів - дані ДержпродспоживслужбиТакож він вимагає 1 млн. грн компенсації за моральну шкоду. Суд вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Раніше Нацполіції заявили про те, що копи не перевіряють сертифікати про вакцинацію у перехожих. Разом з тим, правоохоронці можуть перевірити людину на необхідність дотримання самоізоляції.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко розповів, який вид перевірок можуть провести патрульні у світлі посилених заходів карантину.

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