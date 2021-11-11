Перевірку covid-сертифікатів в Україні вимагають скасувати

Позов до ОАСК подав житель Миколаєва.
Окружним адміністративним судом міста Києва зареєстровано позов про оскарження окремих положень постанова "Про встановлення карантину та запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".
З відповідним позовом до Кабінету Міністрів України та Державної казначейської служби України звернувся житель Миколаєва, передавати у прес-службі ОАСК.
"Позивач, окрім іншого, просить суд скасувати п.18 вказаної постанови в частині надання права працівникам Нацполіції, Нацгвардії, посадовим особам, уповноважених органами місцевого самоврядування проводити на вулицях, у парках, інших громадських місцях вибіркову перевірку документів, а також документів, що підтверджують вакцинацію від COVID-19, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби у випадках, коли це є підставою для незастосування обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених для відповідних рівнів епідемічної небезпеки.", - йдеться в повідомленні.
читайте такожУ Києві підроблено 10% covid-сертифікатів - дані ДержпродспоживслужбиТакож він вимагає 1 млн. грн компенсації за моральну шкоду. Суд вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі.
Раніше Нацполіції заявили про те, що копи не перевіряють сертифікати про вакцинацію у перехожих. Разом з тим, правоохоронці можуть перевірити людину на необхідність дотримання самоізоляції.
Голова Національної поліції України Ігор Клименко розповів, який вид перевірок можуть провести патрульні у світлі посилених заходів карантину.
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