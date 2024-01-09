Чому ТЦК хапають людей на вулиці та наскільки це законно: в Раді відповіли

У профільному комітеті Раді наголосили на необхідності реформування механізмів функціонування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

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В Раді хочуть удосконалити механізми роботи ТЦК та СП / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Випадки, коли представники ТЦК та СП застососують силу та виловлюють людей на вулицях є порушенням законів, і кожен з цих випадків потребує ретельного розслідування та відповідної реакції. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.

"Наскільки я знаю, так і робиться, приймаються кадрові рішення, проводиться ротація працівників. Але будемо відвертими, частково такі випадки спровоковані прогалинами у чинних механізмах мобілізації", - вказує він.

За його словами. після проголошення незалежності України було прийнято кілька державних програм розвитку Збройних Сил України з гучними назвами, але реформування системи мобілізації так і не відбулося, залишившись на рівні радянських підходів. Це призвело до застрягання військкоматів у минулому з застарілою паперовою системою обліку мобілізаційних ресурсів та методиками їх використання в армії.

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"Одним із кроків для виправлення ситуації на краще стало прийняття закону щодо створення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки ЗСУ (ТЦК та СП) у березні 2021 року замість попередніх військкоматів. Було розпочато впровадження системи "Оберіг", яка передбачає перехід до цифрового обліку мобресурсу", - додає голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Олександр Завітневич зазначає, що зв'язку з повномасштабною російською агресією, нововведення не отримали необхідного поширення, і їх реалізація зазнала затримок. Це призвело до того, що робота з удосконалення механізмів функціонування територіальних центрів командування та соціальної підтримки зупинилася на певному етапі. Він зауважив, що у зв'язку з цим висунуто низку пропозицій, одна з яких передбачає виведення ТЦК та СП із складу Сухопутних військ і їх передачу до Міністерства оборони України.

Він також акцентував увагу на тому, що заміна начальників обласних ТЦК та СП відбулась через корупційні скандали і оцінювати стан мобілізаційних заходів зараз можуть лише ті, хто здіснює керування їхньою діяльністю.

"Моя відповідь вкладається у формат того, що я щойно говорив про удосконалення механізмів функціонування ТЦК та СП. Та заміна, про яку ви запитуєте, насамперед була обумовлена корупційними скандалами за участю окремих представників цих центрів. Щодо ефективності ТЦК та СП у виконанні мобілізаційних заходів, то таку оцінку можуть дати лише ті, хто здійснює управління їх діяльністю", - резюмував голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, профільний комітет Верховної Ради розпочав розгляд законопроекту про мобілізацію. На засіданні профільного комітету присутні Валерій Залужний та міністр оборони Рустем Умєров, які відповідають на запитання депутатів.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний виступив проти мобілізації ув'язнених і судимих, але наголосив на необхідності збільшення числа мобілізованих.

Збройні сили України планують розширити кількість громадян, які можуть бути мобілізовані. У Командуванні Сухопутних військ ЗСУ було заявлено про намір включити ще три категорії громадян до списку осіб, які підлягають мобілізації.

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