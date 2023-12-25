ЗСУ хочуть розширити категорії громадян для мобілізації: хто потрапить у список

У Командуванні Сухопутних військ ЗСУ розповіли про категорії, які підлягають мобілізації.

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Кого можуть мобілізувати / колаж: Главред, фото: 93 ОМБр Холодний Яр, ТСН

Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач розповів, що у ЗСУ планують розширити коло осіб, кого можуть призвати до війська під час мобілізації.

"Мета зазначених заходів - забезпечення доукомплектування Сил оборони відповідно до існуючої потреби", - пояснив Горбач для "hromadske".

Йдеться про такі категорії громадян:

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Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що Кабмін розробляє правила на мобілізацію 500 тисяч військових. Депутат від "Слуги народу" Давид Арахамія наголосив, що парламент очікує готовий документ, який можна буде обговорювати на Комітеті.

Зеленський розповів про мобілізацію 500 тисяч осіб. За словами президента, це серйозна цифра та наголосив, що йому необхідно більше аргументів, щоб підтримати напрямок цієї мобілізації.

В Україні хочуть мобілізувати студентів - стало відомо, якій категорії можуть дати відстрочку. Переважаюча більшість студентів на бакалавраті - 18-21 рік, а на "магістерку" дуже часто вступають люди старшого віку.

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