ЗСУ хочуть розширити категорії громадян для мобілізації: хто потрапить у список

Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач розповів, що у ЗСУ планують розширити коло осіб, кого можуть призвати до війська під час мобілізації.
"Мета зазначених заходів - забезпечення доукомплектування Сил оборони відповідно до існуючої потреби", - пояснив Горбач для "hromadske".
Йдеться про такі категорії громадян:
- громадяни, які раніше були зняті з військового обліку до 2015 року та не були поновлені на військовому обліку відповідно до змін у законодавстві України;
- громадяни, у яких закінчився термін відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації;
- громадяни, які досягли 27-річного віку, але не були взяті на військовий облік військовозобовʼязаних у звʼязку з ухиленням від виконання військового обов'язку.
Мобілізація в Україні
Нагадаємо, що Кабмін розробляє правила на мобілізацію 500 тисяч військових. Депутат від "Слуги народу" Давид Арахамія наголосив, що парламент очікує готовий документ, який можна буде обговорювати на Комітеті.
Зеленський розповів про мобілізацію 500 тисяч осіб. За словами президента, це серйозна цифра та наголосив, що йому необхідно більше аргументів, щоб підтримати напрямок цієї мобілізації.
В Україні хочуть мобілізувати студентів - стало відомо, якій категорії можуть дати відстрочку. Переважаюча більшість студентів на бакалавраті - 18-21 рік, а на "магістерку" дуже часто вступають люди старшого віку.
Більше військових новин:
- Путін хоче повної окупації України: в ISW розкрили плани та провали Кремля
- На фронті нашестя мишей: у розвідці Британії розповіли про проблеми на передовій
- "10 мільйонів мобрезерву": Дикий розкрив, коли РФ кине нових окупантів на штурми України