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Чому польські F-16 не знищують російські ракети: у Defense Romania назвали причину

Руслана Заклінська
4 вересня 2024, 16:28оновлено 5 вересня, 00:00
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Польські чиновники підтвердили, що порушення повітряного простору Росією не є випадковими інцидентами.
Чому польські F-16 не знищують російські ракети: у Defense Romania назвали причину
Чи готова Польща порушити "червону лінію" / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

У мирний час законодавство Польщі вимагає, щоб польські винищувачі мали візуальний контакт із ворожою ціллю перед її знищенням. Це означає, що пілоти повинні фізично побачити об’єкт, перш ніж атакувати його — одного лише радару недостатньо. Причому це правило стосується як ракет, так і безпілотних літальних апаратів. Про це заявили експерти та високопоставлені чиновники з МЗС Польщі і Управління національної безпеки при президентстві, пише Defense Romania.

"Він має переконатися, що це не неправильна ціль, як, наприклад, український гелікоптер чи інша техніка. І в умовах, коли російські безпілотники чи ракети заходять на дуже короткий проміжок часу в повітряний простір Польщі, зараз їх майже неможливо зачепити", - зазначили у матеріалі.

Польські чиновники також підтвердили, що порушення повітряного простору Росією не є випадковими інцидентами. Скоріше за все, це цілеспрямовані спроби Москви перевірити швидкість реакції західних союзників. Лише в одному випадку таке порушення було дійсно випадковим.

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Як зазначили журналісти, НАТО ще не досягло консенсусу щодо збиття російських ракет або безпілотників, що рухаються повітряним простором України в напрямку Польщі або Румунії. Це питання викликає багато суперечок, і багато експертів вважають, що саме Польща або Румунія можуть стати першими країнами, які порушать так звану "червону лінію". Зазначимо, що ще два роки тому питання передачі Україні систем HIMARS, танків і винищувачів також були настільки ж спірними.

"Велика проблема Заходу полягає в тому, що він майже не дає зеленого світла на відправку зброї в Україну, а коли й дає, то лише на дуже обмежену кількість зброї. Отже, перш ніж боятися червоних ліній, ми повинні запитати себе - Захід в цілому - чи достатньо ми робимо, щоб допомогти Україні перемогти Росію протягом двох з половиною років, чи ми просто допомагаємо їй не потонути і залишитися на плаву? Це також слон у кімнаті, якого ми відмовляємося обговорювати. Можливо тому, що нам не подобається відповідь", - підсумовують журналісти.

Що відомо про Defense Romania?

Defense Romania — румунське ЗМІ, яке спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу. публікує матеріали здебільшого військової тематики.

Збиття російських дронів та ракет Польщею - що відомо

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив 2 вересня, що Польща та інші сусідні з Україною країни зобов’язані збивати російські ракети до їхнього входу в національний повітряний простір. Це необхідно, щоб захистити власних громадян.

Незабаром МЗС Польщі заявило, що заява Сікорського про необхідність збивати російські ракети над Україною є його особистою думкою, а не позицією уряду. Речник відомства Павел Вронський підкреслив, що рішення про збиття ракет на території України залежить від оцінки польських військових і згоди України.

Як повідомляв Главред, у відповідь на заклик Сікорського збивати російські ракети, речник НАТО заявив, що такі дії можуть мати наслідки для всього Альянсу. Він підкреслив, що НАТО "не є стороною конфлікту і не стане стороною конфлікту" в Україні.

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ракета Польща війна Росії та України ракетний удар Ракетна атака на Україну
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