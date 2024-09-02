У Польщі просять збивати ракети Росії: у НАТО різко відреагували на це

У НАТО наголосивли, що право кожного члена Альянсу захищати свій повітряний простір, але попередив про наслідки.

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Чому НАТО не хоче збивати ракети РФ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Вікіпедія

У НАТО відповіли голові МЗС Польщі Радославу Сікорському на заклик збивати російські ракети, а саме, що Польща та інші країни, що межують з Україною, зобовʼязані збивати ракети РФ, перед тим, як вони увійдуть до їхніх повітряних просторів.

Речник НАТО заявив для Europa Press, що такі дії можуть мати наслідки для всього Альянсу, який "несе відповідальність за те, щоб запобігти подальшій ескалації війни Росії".

Фахівець також наголосив, що НАТО "не є стороною конфлікту і не стане стороною конфлікту" в Україні.

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Він визнав право кожного члена Альянсу захищати свій повітряний простір, але попередив, що дії окремих держав на підтримку України "можуть також вплинути на НАТО в цілому".

"Саме тому союзники повинні продовжувати тісні консультації", - додав речник.

Що відомо про НАТО? НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949. Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що збивати ракети над Україною - зобов'язання Польщі. Перехоплення ракет РФ над територією України необхідне, щоб убезпечити польських громадян.

У Польщі відхрестилися від слів свого ж міністра про збиття ракет РФ.МЗС Польщі назвало слова свого очільника Радослава Сікорського про необхідність збивати російські ракети над Україною його "особистою думкою.

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