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У США прокоментували пропозицію Орбана щодо припинення вогню: що має зробити РФ

Анна Косик
2 липня 2024, 22:47
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Прем'єр Угорщини напередодні заговорив про припинення вогню в Україні. У Держдепі США відреагували на цю пропозицію і пояснили, як це можна реалізувати.
Орбан, Патель
Представник США прокоментував заяву Орбана щодо припинення вогню в Україні / Колаж: Главред, фото: flickr, Офіс Президента України

Заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель відповів на заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який вважає, що зробити паузу та припинити вогонь допоможе прискорити темп переговорів між Україною та країною-агресором Росією.

Під час брифінгу Держдепу Штатів він заявив, що будь-яка держава, яка має вплив або відіграє певну роль, повинна докласти максимум зусиль, аби забезпечити повний вихід російських військ з території України.

"Ми і НАТО чітко заявили, що тут насправді є лише одне рішення: Російська Федерація просто має вийти з території України", - сказав Патель, коментуючи останні заяви прем'єра Угорщини.

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Пател наголосив на тому, що саме Росія є агресором і вона посягає на територіальну цілісність і суверенітет України, при цьому нехтуючи Статутом ООН.

"Я залишу право відповідним країнам говорити про свою політику, але ми чітко заявили партнерам і союзникам по всьому світу, що будь-яка держава, яка має вплив або відіграє певну роль, повинна докласти всіх зусиль, щоб забезпечити повний вихід Росії з України", - додав представник Держдепу США.

Хто такий Ведант Патель?

Ведант Патель — американський урядовець, який зараз є головним заступником прес-секретаря Державного департаменту Сполучених Штатів. Раніше він працював прес-секретарем Білого дому під час президентської кампанії Джо Байдена 2020 року та інших політиків і організацій, пише Вікіпедія.

Візит Віктора Орбана до Києва - що відомо

Вранці, 2 липня, стало відомо, що до Києва з несподіваним візитом приїхав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв зробити "перші кроки" для сприяння миру в Україні, відповідаючи на запитання про те, що може зробити Угорщина під час свого головування в Раді ЄС для припинення війни в Україні.

Візит прем'єра Орбана до України прокоментували і в ОП. За словами очільника Офісу Президента Андрія Єрмака, багато чого зроблено для цього візиту і відбулася важлива розмова про майбутнє Європи, безпеку, міжнародне право та Формулу миру.
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