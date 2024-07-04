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"РФ зосередить кулак і почне ще одне вторгнення": Зеленський заявив про нову небезпеку

Альона Вороніна
4 липня 2024, 12:25
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Російські окупанти можуть використати припинення вогню для того, щоб накопичити техніку на окупованих територіях і знову напасти.
Владимир Зеленский, украинские военные, Владимир Путин
Зеленський зробив заяву про нову небезпеку/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, скрін

Країна-агресорка Росія може використати припинення вогню для того, щоб накопичити техніку на окупованих територіях, а потім звинуватити Україну в порушенні домовленостей і після цього почати нове вторгнення.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Bloomberg. За його словами, російські окупанти можуть використати припинення вогню на свою користь. Тому, у разі досягнення таких домовленостей, вони повинні бути дуже чіткими.

"Припинення вогню – там повинен також бути чіткий план. Ми повинні розуміти, що Росія не буде використовувати припинення вогню для того, щоб просто накопичувати техніку на нашій території, яку вони окупували, бо ми їх не будемо зупиняти ударами, тими чи іншими. Тобто вони можуть просто зосередити сильний кулак, після цього звинуватити нас, як це вже було, що ми порушили припинення вогню, і почати ще одне вторгнення", – зазначив Зеленський.

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Якщо нове вторгнення буде таким самим, як було на початку 2022 року, то для України це буде дуже складно. Зеленський нагадав, що тоді – понад два роки тому – РФ накопичувала техніку, зокрема, й на території Білорусі й при цьому відбріхувалася, що це нібито тільки військові навчання.

"Це дуже важливо. Я не хочу халепу для своєї держави. Ми і так у війні. Дати перевагу Росії сьогодні – це просто неможливо. Нам потрібно бути розумними. І важливо знову – хто за це буде нести відповідальність, окрім українців, [які платять – ред.], своїм життям? Яка країна?", – сказав глава Української держави.

Він зазначив, що про припинення вогню домовитися просто, а от втримати його – важко.

"Це дуже просто домовитися про припинення вогню, і дуже складно його втримати, дуже складно потім буде знайти тих, хто буде відповідати, чому припинення вогню було зірване тощо", – сказав він.

Видання Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Чи можливе припинення вогню в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що представник ЄС Жозеп Боррель заговорив про припинення вогню в Україні. В ЄС розглядають припинення вогню лише за умови ліквідації ворожого режиму на тимчасово підконтрольних РФ територіях України. Про умови Путіна мова не йде, наголосив він.

Під час візиту до України прем'єрміністра Угорщини Віктора Орбана на початку липня він, зокрема, запропонував Зеленському забезпечити припинення вогню для проведення мирних переговорів. Орбан вважає, що якщо зробити паузу та припинити вогонь, то це допоможе прискорити темп переговорів між Україною і країною-агресоркою Росією.

У США прокоментували пропозицію Орбана щодо припинення вогню. Заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель заявив, що будь-яка держава, яка має вплив або відіграє певну роль, повинна докласти максимум зусиль, щоб забезпечити повний вихід російських військ з території України.

"Ми і НАТО чітко заявили, що тут насправді є лише одне рішення: Російська Федерація просто має вийти з території України", – сказав Патель, коментуючи останні заяви прем'єра Угорщини.

В ОП рознесли "примітивний" план Орбана щодо припинення вогню. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував пропозицію Орбана про припинення вогню в Україні й назвав її примітивною. При цьому він нагадав заяви глави МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що навіть у разі початку переговорного процесу країна-агресор не зупинить удари по території України.

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війна в Україні Володимир Зеленський вторгнення Росії режим припинення вогню
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