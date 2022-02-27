За методичками НКВС: окупанти РФ прикриваються українськими дітьми та жінками

Російські окупанти розгортають підрозділи артилерії в житловій забудові.
Російські окупанти використовують українських дітей і жінок для прикриття колон своєї бронетехніки.
Як розповіли у Генштабі, жінок і дітей окупанти РФ посадили на бронетехніку, яка рухається в напрямку Макарів - Київ.
"У напрямку Макарів-Київ рухається колона, для прикриття на бронетехніці ворог розмістив дітей і жінок", - наголошується в повідомленні.
Крім того наголошується, що російські терористи займають приміщення дитячих таборів і шкіл, артилерія і РСЗВ противника розгортаються на спортивних майданчиках
Крім того, в Генічеському районі Херсонської області російські окупанти розгорнули підрозділи артилерії МСТА-С в житловій забудові.
Вторгнення Росії в Україну
Президент РФ Володимир Путін заявив у ніч на четвер, 24 лютого, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.