За методичками НКВС: окупанти РФ прикриваються українськими дітьми та жінками

Знищена техніка окупантів РФ / facebook.com/GeneralStaff.ua/

Російські окупанти використовують українських дітей і жінок для прикриття колон своєї бронетехніки.

Як розповіли у Генштабі, жінок і дітей окупанти РФ посадили на бронетехніку, яка рухається в напрямку Макарів - Київ.

"У напрямку Макарів-Київ рухається колона, для прикриття на бронетехніці ворог розмістив дітей і жінок", - наголошується в повідомленні.

Крім того наголошується, що російські терористи займають приміщення дитячих таборів і шкіл, артилерія і РСЗВ противника розгортаються на спортивних майданчиках

Крім того, в Генічеському районі Херсонської області російські окупанти розгорнули підрозділи артилерії МСТА-С в житловій забудові.

Реклама

Вторгнення Росії в Україну

Президент РФ Володимир Путін заявив у ніч на четвер, 24 лютого, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.