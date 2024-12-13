Москва може вдруге атакувати Україну за допомогою 'Орешника': FT розкрило терміни

Росія, ймовірно, володіє лише невеликою кількістю цих експериментальних ракет, і ця зброя має меншу боєголовку.

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Запас ракет цього типу в РФ досить малий, але ворог все ще хоче атакувати Україну / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот

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Путін публічно заявляв про готовність запустити ще одну ракету

Росія намагалася залякати Україну

Країна-агресор Росія розглядає можливість повторної атаки новою ракетою "Орешник" вже 14 або 15 грудня. Про це пише Financial Times з посиланням на представника Ради національної безпеки США.

"Як публічно заявив Путін, Росія має намір запустити ще одну експериментальну ракету "Орешник" по Україні, і не виключено, що Росія може зробити це найближчими днями", - зауважив він.

відео дня

Видання пише, що у планах Москви було використати цей тип зброї, щоб залякати Україну та її прихильників. Однак наразі "Орешник" не змінив правил гри на полі бою.

Ракетний комплекс Кедр / Інфографіка: Главред

"Але реальність така, що Росія, ймовірно, володіє лише невеликою кількістю цих експериментальних ракет, і ця зброя має меншу боєголовку, ніж інші ракети, які Росія регулярно запускає по Україні", - додав чиновник.

Небезпека удару РФ "Орешником" - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що за словами колишнього співробітника СБУ Івана Ступака Росія може вдруге застосувати ракету "Орешник", хоча остаточної дати ще не немає.

Про те, що Росія може запустити ще одну балістичну ракету середньої дальності по Україні найближчими днями, попри те, що президент Росії Володимир Путін, ймовірно, володіє обмеженою кількістю ракет "Орешник" напередодні попередили і в розвідці США.

Згодом заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що такі висновки були зроблені на основі даних американської розвідки, однак вона не уточнила, по яких саме цілях Росія може завдати удару.

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