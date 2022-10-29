Полонені та багато трофеїв: ЗСУ вибили окупантів з Невського на Луганщині

Невське звільнили від окупантів РФ / Скріншот

Стали відомі нові подробиці звільнення українськими захисниками від російських окупантів села Невське в Луганської області.

Бійцям ЗСУ вдалося взяти в полон окупантів, а також захопити трофеї. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Міністерства оборони України.

"Невське на Луганщині - вільне! Полонені рашисти, велика кількість трофейної техніки, амуніції та зброї... Наші спецпризначенці провели зачистку села від окупантів", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що місцеві жителі зустрічали наших воїнів зі сльозами на очах. Вони чекали наших захисників 8 місяців.

/ Скріншот

Просування ЗСУ на Донбасі

Раніше спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий зробив заяву, згідно з якою звільнення Лиману Донецької області відкриває українським військовим шлях до Луганщини. Наші війська можуть вигнати окупантів з Кремінної, Рубіжного та Сватового. Після цього з'явиться можливість деокупувати Сєвєродонецьк і Лисичанськ.

В Інституті вивчення війни вважають, що армія України за кілька днів змогла досягти серйозного прогресу в районі Лиману Донецької області. Українські військові змогли прорвати "оборону" російських загарбників. У тому районі знаходилися "елітні" підрозділи окупантів.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай сказав, що ЗСУ практично підібралися до північно-західного адмінкордону Луганської області. Тривають удари по ворожих об'єктах.

Читайте більше: