"Вагнерівці" намагалися купити зброю у Туреччини - The Washington Post

На початку лютого представники ПВК "Вагнера" вели з турецькою стороною переговори про покупку зброї, щоб відправити його на Малі та в Україну.

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У ПВК "Вагнера" хотіли закупити зброю у Туреччини / скріншот

Бойовики ПВК "Вагнера", ватажком яких є "кухар" Путіна Євген Пригожин, намагалися купити зброю у Туреччини. Про це свідчать секретні документи Пентагону, які потрапили в Мережу.

Як пише The Washington Post, Сполучені Штати отримали доступ до внутрішніх планів сумнозвісної російської групи Вагнера. Виявилося, що "вагнерівці" намагалися закупити зброю у Туреччини, союзника НАТО.

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В одному зі звітів йдеться, що на початку лютого представники ПВК "Вагнера" вели з турецькою стороною переговори про покупку зброї, щоб відправити його на Малі та в Україну.

Далі у звіті зазначається, що тимчасовий президент Малі Ассімі Гоїта "підтвердив, що Малі може придбати зброю в Туреччині від імені Вагнера".

Зі звіту незрозуміло, чи знав турецький уряд про переговори і чи були вони успішними. Однак видання назвало цю інформацію "вибухонебезпечною", адже може виявитися, що союзник по НАТО, ймовірно, допомагав Росії у війні проти України.

Представник уряду Туреччини відмовився від коментарів. Посольство Малі у Вашингтоні не відповіло на запит про коментар.

Крім того, з документів стало відомо, що ПВК "Вагнера" планує вербувати російських військовополонених для ведення бойових дій в Україні. Також інформація свідчить, що російська армія стала залежною від ПВК.

"Документи також демонструють, що давно було зрозуміло, але ніколи публічно це не було сказано вголос: розвідувальне співтовариство США проникло в російську армію та її командування настільки глибоко, що може заздалегідь попередити Україну про напади та надійно оцінити сильні та слабкі сторони російських військ", - зазначає видання.

Витік секретних даних Пентагону

У соціальних мережах були опубліковані секретні військові документи, в яких детально описані плани США й НАТО з нарощування української армії перед запланованим контрнаступом ЗСУ.

Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком документів, що з'явилися в Twitter і в широкодоступній в Росії платформі Telegram з понад півмільярдом користувачів.

Військові аналітики кажуть, що документи, очевидно, були змінені в деяких частинах від їхнього початкового варіанту. Зокрема, були завищені американські оцінки загиблих на війні українців та занижені оцінки загиблих російських окупантів.

На думку видання, нові дані свідчать про те, що американська оцінка російських планів залишається глибокою, і що Сполучені Штати здатні попередити своїх союзників про майбутні операції Москви.

NYT зазначає, що ці матеріали також підтверджують думку, яку вже давно визнають представники розвідки: Сполучені Штати мають більш чітке уявлення про російські військові операції, ніж про українське планування.

Джерела видання вказують, що занадто рано говорити про масштаби збитку витоку інформації, але якщо Росія зможе визначити, як Сполучені Штати збирають дані, і перекрити цей потік, це може вплинути на хід бойових дій в Україні.

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