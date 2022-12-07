Готують запасний аеродром: у Кремлі планують евакуацію Путіна у разі поразки у війні

У РФ розробляють план термінової евакуації Володимира Путіна і його пособників з числа вищого керівництва РФ, у разі поразки у війні з Україною.
Робота над реалізацією проекту під неофіційною назвою Ноїв ковчег йде з весни, розповів колишній спічрайтер Путіна Аббас Галлямов в Telegram.
Він уточнив, що спочатку кремлівська верхівка в якості основного майданчика для евакуації розглядала Китай.
"Китайці занадто собі на думці і занадто зневажають інших — особливо тих, хто програв. Надії, як тепер стало зрозуміло, на них мало", — пояснив колишній спічрайтер Путіна.
За його даними, зараз в якості перспективного майданчика розглядається Латинська Америка — Аргентина і Венесуела.
"Про першу ніяких подробиць не знаю, а ось проект переміщення у другу курирує (глава Роснєфті — ред) Сєчін. У нього хороші особисті стосунки з Мадуро і саме до нього переходить зараз кураторство над евакуаційним проектом", — наголошується в повідомленні.
Галлямов підкреслив, що роботою з виїздом на місце займається права рука глави Роснєфті Юрій Курилін.
"Влітку він формально звідти звільнився і тепер цілком присвятив себе саме Ноєву ковчегу. У нього американське громадянство і хороші зв'язки. Закінчив університет Хейворд в Каліфорнії, працював в структурах BP, в тому числі і на високому посту директора з корпоративних питань", — додав він.
Раніше повідомлялося про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна.
У Росії розглядають варіант станової, династичної зміни еліт.
Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.
Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.
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