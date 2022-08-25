Шикарні готелі та побачення: ЗМІ з'ясували нові подробиці особистого життя доньки Путіна

З'ясувалися подробиці життя дочки Путіна / скріншот

Журналісти Росії та Німеччини оприлюднили невідомі раніше подробиці особистого життя Катерини Тихонової, молодшої доньки диктатора Володимира Путіна, яку він тримає в таємниці "за сімома замками", пише видання Важливі історії.

Стало відомо, що з 2016-го по 2020 рік жінка зустрічалася зі своїм майбутнім чоловіком Ігорем Зеленським в Німеччині, куди її супроводжувала ціла свита президентської охорони.

Кремль щедро забезпечував безпеку і романтичність обстановки для спадкоємиці російського лідера, що обійшлося бюджету РФ майже в 2 млн рублів.

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"За п'ять років співробітники Служби безпеки майже 100 разів бронювали готелі для охорони Тихонової: понад 40 разів у Німеччині, а також у Росії, Австрії та Італії. Вони супроводжували дочку Путіна групами по 9-12 осіб", – зазначено в повідомленні.

Журналісти також підкреслюють, що охорона за державний кошт надається членам сім'ї глави держави тільки у випадку, якщо вони проживають разом із ним. Також сек'юріті приставляється до президентських родичів у разі спільної подорожі по робочих поїздках.

"Втім дочка Путіна використовувала не тільки послуги безпеки. За час міжнародних побачень зі своїм майбутнім чоловіком вона орендувала бізнес-джети Gulfstream G650 і Bombardier. Вартість години оренди таких бізнес-джетів становить близько 7-10 тис. євро. Таким чином, один переліт до Мюнхена та назад міг коштувати близько 40 тис. євро", – вказали журналісти.

Як повідомили джерела німецького видання Der Spiegel, часті поїздки Тихонової та її охорони привернули увагу німецьких спецпризначенців, які почали стежити за дочкою президента і співробітниками СБП.

Як повідомляв Главред, російський Telegram-канал Генерал СЗР писав, що в РФ не виключений варіант оголошення проведення позачергових президентських виборів, які повинні будуть відбутися 26 березня 2023 року. Чинний президент в них участь не візьме. Однак буде підтримувати кандидатуру Дмитра Патрушева, який зараз займає посаду міністра сільського господарства РФ.

Військовий експерт Олег Жданов також говорив про те, що президент Росії Володимир Путін думає про транзит влади. Зокрема, згідно з планами глави Кремля, пост глави держави може зайняти Дмитро Патрушев, а дочка Путіна Катерина Тихонова очолить партію Єдина Росія. Сам глава Кремля стане керівником Держради і залишиться фактичним главою держави. До свого формально відходу з влади він хотів би відтворити СРСР в будь-якій формі, але не може цього зробити через Україну.

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