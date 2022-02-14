План евакуації та 4500 укриттів: Київ на всю готується до можливого вторгнення Росії

Київ у всю готується до можливого вторгнення Росії / УНІАН

У Києві створили комісії з питань евакуації населення на випадок вторгнення Росії. У столиці також буде відкрито два центри територіальної оборони.

Про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

"У Києві створені комісії з питань евакуації населення на рівні КМДА і в кожному районі. План евакуації визначає місцезнаходження збірних пунктів, кількість необхідного транспорту і райони для розміщення населення в межах столиці", - заявив Кличко.

Також він зазначив, що в Києві втричі збільшили кількість укриттів: 500 споруд для працівників підприємств і близько 4 тисяч споруд подвійного використання (для всіх киян).

читайте такожБомбосховища в Києві, Харкові та Львові: де сховатися в разі війниВін уточнив, що якщо в підвальних і напівпідвальних приміщеннях створили кафе, під час погроз вони зобов'язані відкриватися і надавати притулку людям.

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"Якщо минулого року в Києві було 1500 тисячі придатних укриттів, то сьогодні збільшили їх кількість втричі. До фонду захисних споруд цивільного захисту входить понад 500 укриттів, вони розміщені на об'єктах критичної інфраструктури і призначені для захисту співробітників", – сказав Кличко.

Нагадаємо, раніше Київська міська державна адміністрація затвердила план евакуації населення на випадок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський прокоментував дату можливого вторгнення Росії на територію України 16 лютого, яку раніше назвали західні ЗМІ. За його словами, зараз в інформпросторі занадто багато згадок про це, але Україна повинна керуватися лише реальною інформацією.

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