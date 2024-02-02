"Піонера" підірвали біля "Царської охоти": під Авдіївкою знищили комбата РФ

36-річного командира батальйону Павла Фролова знищено в боях за укріпрайон "Царська охота".

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Знищено комбата РФ Павла Фролова / Колаж: Главред, Фото: t.me/a_shtirlitz, Pixabay

У боях за Авдіївку Донецької області Збройні сили України знищили командира батальйону Редут окупантів РФ Павла Фролова.

Командира російського батальйону, що комплектується найманцями і курується російським ГРУ, ліквідували наприкінці січня, повідомив у Telegram підполковник ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц").

"Успішно демобілізовано командира добровольчого батальйону "Редут" Павла Фролова "Піонер". Смерть ворогам!", - написав він. відео дня

Як стало відомо, 36-річний командир батальйону Фролов підірвався на міні в боях за укріпрайон "Царська охота" під Авдіївкою, який до війни був ресторанним комплексом.

/ t.me/a_shtirlitz

Бої за Авдіївку

Раніше повідомлялося про те, що в Авдіївці окупанти видавили ЗСУ з двох опорників. В Авдіївці російській армії вдалося нав'язати ЗСУ бої на південній околиці міста.

Нагадаємо, керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш повідомив про зміну тактики російської окупаційної армії в цій області. Ворог фокусується на кількох напрямках, намагаючись точково прорвати оборону. Ситуація важка, але українські захисники тримають лінію оборони навколо міста.

Як раніше повідомлялося, Авдіївка під загрозою захоплення. Якщо РФ захопить Авдіївку, ворог може піти далі, каже Ігор Тимощук.

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