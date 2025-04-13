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"Я так пишався тобою": командир Павла Іванова емоційно відреагував на його загибель

Ангеліна Підвисоцька
13 квітня 2025, 02:47
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Павло Іванов був одним із перших льотчиків F-16.
Павел Иванов, F-16
Загинув пілот F-16 Павло Іванов / Колаж: Главред, фото: US Air Force, instagram/thunder__ua

Що відомо:

  • Російські окупанти збили винищувач F-16
  • Внаслідок атаки загинув 26-річний пілот Павло Іванов
  • Павло Іванов був одним з перших льотчиків F-16

Російські окупанти збили винищувач F-16 та вбили капітана Павла Іванова, який був за штурвалом. Він був одним із перших льотчиків F-16. Про це заявив льотчик-штурмовик, заступник командира 299-ї бригади тактичної авіації Ростислав Лазаренко з позивним "Грім".

Ще до того, як Іванов відправився на перенавчання, він здійснив 130 бойових вильотів разом зі своєю бойовою сім'єю. "Грім" пригадує, як пишався Павлом, коли той здійснив свій перший виліт на F-16.

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"Я так пишався тим, що вдалося вирвати тебе з бойових завдань і відправити на перенавчання на F-16 ... Як зараз пам’ятаю нашу розмову:

— Палич, доповідаю: виконав перший виліт на F-16!

— Молодець, пишаюся тобою, Пашка. Тримай там планку бойового штурмовика і скоріше повертайся — нам тут важко без вашого прикриття, — відповів я, ледь стримуючи втому від бойового виснаження. — І як тобі апарат?

— Су-25 краще, — усміхнувся ти".

Ростислав Лазаренко вперше зустрів Іванова на початку повномасштабного вторгнення. Тоді у Павла на обличчі було легке поранення після обстрілу. Він був втомлений, але незламний і буквально рвався в бій. "Грім" каже, що жодного разу Павло не відмовлявся від бойових завдань.

"Твоєї сміливості й рішучості вистачило б на багатьох наших льотчиків, які, прикриваючись "не менш важливою роботою", залишалися осторонь, замість того, щоб підставити плече й піти на бойове завдання ... Ти ніколи не відмовлявся від бойових завдань, і я навіть не знаю, чи то була така сильна довіра до мене, як до командира, чи то була глибока віра в себе — бо ти був дійсно сильним льотчиком. Справжній. Без пафосу, без бравади — просто свій, надійний, з характером", - пригадує "Грім".

Ростислав Лазаренко зізнався, що його переповнює біль втрати та гірка злість. Для нього це час скорботи та болю.

Катастрофа F-16 - що відомо

Як повідомляв Главред, 12 квітня стало відомо про те, що під час виконання бойового завдання загинув пілот F-16 Павло Іванов внаслідок того, що його винищувач було збито.

'Я так пишався тобою': командир Павла Іванова емоційно відреагував на його загибель
Винищувач F-16 / Інфографіка: Главред

Згодом Павло Іванов посмертно став Героєм України. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Також його посмертно удостоїли орденом "Золота Зірка".

ВВС повідомляє, що винищувач був збитий російською ракетою. Загалом окупанти випустили по ньому одразу три ракети. Версія про те, що причиною катастрофи став "дружній вогонь", відкидається. У тій зоні, де Павло Іванов виконував бойове завдання, не могло бути роботи українських систем ППО. Водночас обставини трагедії ще розслідуються.

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