'Дружній вогонь' чи російська ракета: хто збив F-16 Павла Іванова

Що відомо:
- 12 квітня був збитий винищувач F-16
- Унаслідок авіакатастрофи загинув капітан Павло Іванов
12 квітня сталася трагедія - було збито український винищувач F-16, за штурвалом якого був 26-річний капітан Павло Іванов. Цей літак був збитий російською ракетою. Про це заявляє ВВС із посиланням на співрозмовника у владі.
"Загалом по літаку росіяни випустили три ракети. Це була або керована зенітна ракета з наземного комплексу С-400, або ракета класу "повітря-повітря" Р-37", - ідеться в повідомленні.відео дня
Версія про те, що причиною катастрофи став "дружній вогонь", відкидається. У тій зоні, де Павло Іванов виконував бойове завдання, не могло бути роботи українських систем ППО. Водночас обставини трагедії ще розслідуються.
Нагадаємо, 12 квітня стало відомо про те, що під час виконання бойового завдання загинув пілот F-16 Павло Іванов внаслідок того, що його винищувач було збито.
Війна в Україні забирає кращих - останні новини
Як повідомляв Главред, 18 березня на фронті загинув Дмитро Бендиков, випусковий редактор сайту TSN.ua. Герой ніс службу в Третій окремій штурмовій бригаді, загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині, звідки він сам родом.
Захищаючи Україну на фронті, загинув також і український продюсер компанії Starlight Media - Юрій Кірпік. Він був відомий своєю роботою над серіалами "Джованні" (2019), "Будиночок на щастя" (2018), а також над проєктом "Зважені та щасливі", за який 2012 року отримав престижну нагороду "Телетріумф".
Також, на превеликий жаль, на фронті загинув президент футбольного клубу. Героя не стало 12 січня в селищі Ямпіль Донецької області.
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