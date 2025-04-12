'Дружній вогонь' чи російська ракета: хто збив F-16 Павла Іванова

Обставини трагедії ще встановлюються, але вже є перші висновки.

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Хто збив винищувач F-16 / Колаж: Главред, фото: Повітряні сили ЗСУ, uk.wikipedia.org

Що відомо:

12 квітня був збитий винищувач F-16

Унаслідок авіакатастрофи загинув капітан Павло Іванов

12 квітня сталася трагедія - було збито український винищувач F-16, за штурвалом якого був 26-річний капітан Павло Іванов. Цей літак був збитий російською ракетою. Про це заявляє ВВС із посиланням на співрозмовника у владі.

"Загалом по літаку росіяни випустили три ракети. Це була або керована зенітна ракета з наземного комплексу С-400, або ракета класу "повітря-повітря" Р-37", - ідеться в повідомленні. відео дня

Версія про те, що причиною катастрофи став "дружній вогонь", відкидається. У тій зоні, де Павло Іванов виконував бойове завдання, не могло бути роботи українських систем ППО. Водночас обставини трагедії ще розслідуються.

Винищувач f-16 / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, 12 квітня стало відомо про те, що під час виконання бойового завдання загинув пілот F-16 Павло Іванов внаслідок того, що його винищувач було збито.

Війна в Україні забирає кращих - останні новини

Як повідомляв Главред, 18 березня на фронті загинув Дмитро Бендиков, випусковий редактор сайту TSN.ua. Герой ніс службу в Третій окремій штурмовій бригаді, загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині, звідки він сам родом.

Захищаючи Україну на фронті, загинув також і український продюсер компанії Starlight Media - Юрій Кірпік. Він був відомий своєю роботою над серіалами "Джованні" (2019), "Будиночок на щастя" (2018), а також над проєктом "Зважені та щасливі", за який 2012 року отримав престижну нагороду "Телетріумф".

Також, на превеликий жаль, на фронті загинув президент футбольного клубу. Героя не стало 12 січня в селищі Ямпіль Донецької області.

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