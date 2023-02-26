"Навіть у найближчі 100 років": ніякого примирення з Росією не буде - Шмигаль

Між Україною і РФ не може бути ніякої співпраці протягом століття, вважає Денис Шмигаль.

Шмигаль / pixabay, скріншот

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловився про відносини з РФ. В інтерв'ю німецькому виданню Focus Шмигаль зазначив, що Україна не піде на примирення і співпрацю з Росією, яка розв'язала агресивну війну проти нашої країни, щонайменше, протягом століття.

Шмигаль підкреслив, що Україна - це суверенна країна з міжнародно визнаними кордонами, тому вона не може піти на компроміси з країною-агресором.

"Єдиний компроміс - повне виведення російських військ з України в кордони 1991 року. Росіяни повинні припинити стріляти, зупинити агресію і покинути нашу територію. Я вважаю, що зміна кордонів була б неприйнятним компромісом і для Європи", - сказав він.

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Компроміси щодо територіальної цілісності України

Прем'єр також відкинув будь-які компроміси щодо територіальної цілісності в обмін на якнайшвидше отримання членства в ЄС і сильні гарантії безпеки для решти країни.

"Україна не бачить жодних компромісів щодо своєї територіальної цілісності. Суспільство цього не допустить. Тисячі наших кращих людей загинули не для того, щоб ми шукали компроміс з кривавим терористом і агресором, який шантажує весь світ", - сказав він.

Він також вважає, що між Україною і РФ не може бути ніякої співпраці протягом століття.

"Примирення, співпраця - ні, не в найближчі сто років. Росія повинна спочатку змінитися, бути демократизованою, демілітаризованою і денуклеаризованою", - підкреслив прем'єр.

Шмигаль пояснив, що роззброїти Росію можна шляхом санкції, відмови від співпраці з нею, конфіскації російських активів і військової допомоги Україні.

Переговори України та Росії

У січні 2023 року російська сторона знову заговорила про проведення переговорів з Україною. Представники країни-агресора хочуть "прямих переговорів без участі посередників".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що господар Кремля Володимир Путін не може бути суб'єктом переговорів з миром, оскільки у нього більше немає політичних перспектив у своїй же державі. Шанс для російської держави зберегтися - перезавантаження еліт.

Президент Володимир Зеленський раніше чітко заявляв, що Україна не вірить будь-яким заявам Росії про "переговори". Тому Київ продовжуватиме проводити військову операцію для звільнення своїх територій, які захопили ворожі війська.

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