'Підтягують ресурси': у ЗСУ попередили українців про нову масовану атаку РФ

У ЗСУ повідомили, що зараз фіксується активність стратегічної авіації, росіяни здійснюють перельоти.

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Окупанти готуються до масованої атаки по Україні / колаж: Главред, фото: ДСНС, Міноборони РФ

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що зараз спостерігається звичний для росіян інтервал між масштабними ракетними ударами, який становить 7-10 днів.

"Станом на зараз ми спостерігаємо, що інтервал між попередньою масованою ракетною атакою і, образно кажучи, майбутньою майже витриманий. Ми вже зрозуміли, звикли до того, що це - 7-10 днів. І як правило, якщо в цей проміжок часу нічого не відбувається надзвичайного з нашого боку - черговий букетик "бавовни", або шось таке не вибиває їх з колії - то вони як правило підтягують ресурси на цей час і продовжують свою методу", - сказала Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Речниця Сил оборони півдня повідомила, що зараз фіксується активність стратегічної авіації, росіяни здійснюють перельоти, злагоджують між собою дії.

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"Це може свідчити про певну підготовку. Але ракетні носії в Чорному морі поки що в цьому не задіяні, хоча це не абсолютний показник, але це невеличкий сигнал", - сказала Гуменюк.

Атаки РФ по Україні: що відомо

Нагадаємо, що 16 лютого країна-агресорка Росія запустила по Україні 24 ракети із КНДР. Генпрокурор зазначив, що в результаті найбільшої атаки північнокорейськими ракетами по території України під удар потрапили 3 міста.

17 лютого російські окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури в Запоріжжі. Місцеві жителі повідомляли про потужні вибухи. Голова Обласної військової адміністрації повідомив, що в Запорізькому районі стався вибух біля села Наталівка.

У Харкові від атаки РФ загинула літня пара з інвалідністю. Літня жінка встигла набрати своїх рідних і прокричати у слухавку, що їхня хата горить. Але коли син і невістка прибігли до оселі, зайти туди вже було неможливо.

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