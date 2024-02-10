"Ми почули останні крики": у Харкові від атаки РФ загинула літня пара з інвалідністю

Літня жінка встигла набрати своїх рідних і прокричати у слухавку, що їхня хата горить. Але коли син і невістка прибігли до оселі, зайти туди вже було неможливо.

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У Харкові від атаки РФ загинула літня пара з інвалідністю, невістка загиблих розповіла про трагедію/ колаж: Главред, фото: Telegram Синєгубов, скрін

У Харкові внаслідок атаки російських окупантів 10 лютого загинули семеро людей – чоловік з дружиною і їхніми трьома дітьми, а також літнє подружжя. Паралізований 66-річний чоловік і його 65-річна дружина з інвалідністю опинилися у вогняній пастці, коли вогонь перекинувся на їхню оселю.

Пані Наталя – невістка загиблої літньої пари – розповіла деталі трагедії у коментарі "24 Каналу". Вона зазначила, що свекруха встигла набрати її після атаки окупантів. Але коли невістка з чоловіком прибули до будинку літньої пари, зайти туди вже було неможливо через вогонь.

"Батьки чоловіка тут жили. Свекруха подзвонила, сказала, що горить. Сказала, що бачила в вікно зарево, а потім передзвонила і почала кричати, що на будинок перекинулось. Ми почули останні крики і все. Більше на зв'язок вона не виходила. Ми через 5, ну 10 максимум хвилин, як вона передзвонила, були тут. Але вже не було як зайти", – розповіла Наталя. відео дня

Вона зазначила, що свекор був паралізований, тому він не міг самостійно вибратися із палаючого будинку. Свекруха також мала інвалідність.

Наталія розповіла, що вона також була знайома із загиблою сім’єю з маленькими дітьми.

"Тут жили жінка з сином, невісткою і троє дітей маленьких. Ми їх добре знали, вони місцеві", – розповіла Наталія.

Атака дронами по Україні 10 лютого

Нагадаємо, після удару по Харкову 10 лютого у місті горять понад десяток житлових будинків. За словами мера міста Ігоря Терехова, на місці події горіли 14 приватних житлових будинків, а загальна площа пожежі становила понад 3700 квадратних метрів.

За даними ОВА, загоряння сталось через витік палива на нафтобазі, після чого стався витік небезпечної речовини по вулиці, де розташований житловий сектор.

Мер міста Терехов повідомив, що РФ вбила у Харкові 7 осіб, у тому числі трьох дітей. Серед жертв діти 7 та 4 років, а також дитина віком близько 6 місяців. 15 житлових приватних будинків вщент згоріли. Пізніше стало відомо, що мама з дітьми намагалася врятуватися у ванній.

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