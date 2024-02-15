Масований ракетний удар РФ: стало відомо, чим ворог бив по Україні

Ймовірно, були ворожі пуски з акваторії Чорного моря, розповіла Наталія Гуменюк.

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Наталія Гуменюк прокоментувала ракетний удар РФ / колаж Главред, скріншоти з відео

Уранці в четвер, 15 лютого, країна-агресор РФ масовано атакувала Україну ракетами різних типів.

Таку інформацію озвучила голова Об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі каналу Київ24.

Вона зазначила, що, за попередньою інформацією, ворог також здійснив пуски крилатих ракет типу "Калібр".

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При цьому голова Об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня додала, що наразі всі дані щодо атаки уточнюються.

За попередньою інформацією, є дані, що вранці 15 лютого, ймовірно, були ворожі пуски з акваторії Чорного моря, уточнила вона.

"Можливо, був залучений "Адмірал Макаров", який вночі вийшов на бойове чергування. Але для остаточного підбиття підсумків потрібні висновки експертів ППО, які відстежували рух ракет. Нагадаю, що аналогом "Калібрів" є "Іскандер-М", це ракета, яка випускається з суші. А вони схожі за рухом. Тому коли будуть офіційні дані, буде ясно, які це мало наслідки", - додала Гуменюк.

Що кажуть у Повітряних силах

Уночі 15 лютого 2024 року російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, морського базування - "Калібр", балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23, зенітними керованими ракетами С-300 і керованими авіаційними ракетами Х-59, повідомляє пресслужба командування Повітряних сил Збройних сил України.

"Загалом зафіксовано пуски 26 ракет різних типів: 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із літаків стратегічної авіації Т-95мс (Енгельс); шість балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 (Воронезька); дві крилаті ракети "Калібр" (Новоросійськ - рф); чотири керовані авіаційні ракети Х-59 (ТОТ Запорізької обл., Курська обл. - рф); дві зенітні керовані ракети С-300 (Бєлгородська обл. - рф)", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Силами і засобами ПС ЗСУ та Сил оборони України знищено 13 ракет різних типів, зокрема вісім крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, одну балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23, дві крилаті ракети "Калібр" і дві керовані авіаційні ракети Х-59.

/ t.me/kpszsu

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Ракетний удар РФ по Україні

Нагадаємо, у четвер рано вранці, 15 лютого, у Києві, Дніпрі, Львові та Запоріжжі прогриміли потужні вибухи - російські окупанти завдали масованого ракетного удару.

У Львові є влучання, повідомив мер Андрій Садовий. "За попередньою інформацією, у кількох будинках Львова на вулиці Науковій вибуховою хвилею вибило вікна. Інформації про постраждалих поки що немає. Загроза досі актуальна", - написав він.

У Запоріжжі було чути звуки вибухів. Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, за попередніми даними, є влучання по об'єкту інфраструктури Запоріжжя. Одна людина поранена, інформація про інших постраждалих уточнюється.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в місті працювала ППО. Усі ворожі ракети, що летіли на Київ, було знищено. Черговий ракетний удар по Україні був комбінованим. Ракети різного типу заходили на місто за різними напрямками.

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