Окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури в Запоріжжі: подробиці атаки

Ворожа армія атакувала Україну.

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Окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури в Запоріжжі / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Сьогодні вдень, 17 лютого, жителі Запоріжжя та Запорізької області почули сигнал тривоги і, згодом, вибухи. Про це повідомив голова Запрозької ОВА Іван Федоров у своєму телеграм-каналі.

О 12:11 голова Обласної військової адміністрації повідомив, що в Запорізькому районі стався вибух біля села Наталівка.

"Вибух у Запорізькому районі біля села Наталівка. Залишайтеся в укриттях", - повідомив Федоров.

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Трохи згодом, о 12:24 стало відомо, що на околиці Запоріжжя Російською Федерацією було атаковано об'єкт інфраструктури.

"Попередньо - влучання по об'єкту інфраструктури на околиці Запоріжжя. Інформація про постраждалих уточнюється", - розповів глава ОВА.

Наразі більш детальна інформація про російську атаку уточнюється і буде повідомлена додатково.

Атаки Росії на Україну

Як повідомляв Главред, пізно ввечері 12 лютого в Дніпрі прогриміли кілька вибухів. Російські окупанти атакували місто "Шахедами". У місті та області оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ попереджали, що кілька груп ударних безпілотників типу "Шахед" рухаються курсом у бік Дніпра.

Також, рано вранці в четвер, 15 лютого, РФ завдала масованого ракетного удару по Україні. У низці міст прогриміли вибухи. Голосно було і в столиці. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в місті працює ППО. "Вибухи в місті. Працює ППО. Не покидайте укриттів!", - написав Кличко.

До того ж, генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що принаймні 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва (імовірно, Kn-23/24) були використані Росією під час ракетних обстрілів території України.

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