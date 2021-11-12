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Першими до школи підуть 1-4 класи: Кличко назвав умову для відкриття навчальних закладів у Києві

12 листопада 2021, 14:42

Мер нагадав про антирекорди смертності, які фіксуються в столиці.

Кличко
Раніше столична влада прийняла рішення перевести всі школи міста на дистанційне навчання / УНІАН

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що учні молодших класів зможуть повернутися в школи, коли знизиться динаміка захворюваності COVID-19.

Як розповів градоначальник столиці в ефірі телеканалу "Україна 24", майже всі дитячі інфекційні відділення лікарень Києва заповнені, а хворіє велика кількість школярів і вчителів, багато груп в дитсадках закриті.

"Ми спираємося на висновки експертів-вірусологів: якщо не зменшиться кількість захворювань, ми не зможемо відкрити навчальні заклади. Вчора 1700 людей захворіли, сьогодні понад 2000 осіб. Ми бачимо антирекорди смертності. Якщо цифри хворих зменшаться, крива піде вниз, ми зможемо почати з того, що 1-4 класи підуть в школу", - пояснив Кличко.

Коронавірус та карантин в Києві

Київ лідирує по Україні за кількістю виявлених хворих коронавірусом за добу. За 11 листопада зафіксовано 1802 випадки зараження.

читайте такожКиєву загрожує тотальний локдаун: школярі залишаються на дистанційціСтаном на ранок середи, 10 листопада, коронавірус в Києві виявили у 1740 осіб. При цьому число померлих за 24 години в столиці України встановило новий антирекорд. Жертвами хвороби стали 73 людини - такої кількості смертей ще не було за весь час пандемії.

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Автор: Сергій Кущ
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Віталій Кличко Карантин у Києві
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