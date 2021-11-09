В Україні розширили "червону" зону та відправили Черкаську область на карантин

За рішенням Комісії, Черкаська область переходить в "червону" зону.
В Україні "червона" зона карантину розширюється. Так, 9 листопада, Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення відправити Черкаську область на карантин.
Як повідомив в Telegram міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов, за рішенням Комісії, Черкаська область переходить в "червону" зону з 12 листопада.
У "червоній" зоні карантину знаходяться 17 регіонів:
- Києв,
- Херсонська,
- Одеська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Ривненська,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Львівська,
- Волинська.
Що заборонено в "червоній" зоні:
- робота закладів громадського харчування,
- ТРЦ,
- непродовольчих ринків і магазинів,
- фітнес-центрів,
- басейнів і спортзалів,
- проведення масових заходів.
У той же час в областях "червоної" зони забороняється очне навчання в навчальних закладах, крім дитсадків і 1-4 класів.
Однак ці обмеження не діють за умови, що 100% працівників і відвідувачів закладів або заходів вакциновані від коронавірусу або мають негативний ПЛР-тест.
Згідно з даними на ранок вівторка, 9 листопада, в Україні встановлено 18 988 нових випадків зараження на COVID-19. За минулі 24 години госпіталізували 2 967 осіб. Одужали 16 609 людей. Загинули 833 людини - найвищий показник з моменту початку епідемії в країні.
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