В Україні розширили "червону" зону та відправили Черкаську область на карантин

Карантин в Україні посилюють / pixabay

В Україні "червона" зона карантину розширюється. Так, 9 листопада, Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення відправити Черкаську область на карантин.

Як повідомив в Telegram міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов, за рішенням Комісії, Черкаська область переходить в "червону" зону з 12 листопада.

У "червоній" зоні карантину знаходяться 17 регіонів:

Києв,

Херсонська,

Одеська,

Запорізька,

Донецька,

Дніпропетровська,

Сумська,

Миколаївська,

Ривненська,

Житомирська,

Івано-Франківська,

Київська,

Луганська,

Хмельницька,

Чернігівська,

Львівська,

Волинська.

Що заборонено в "червоній" зоні:

робота закладів громадського харчування,

ТРЦ,

непродовольчих ринків і магазинів,

фітнес-центрів,

басейнів і спортзалів,

проведення масових заходів.

У той же час в областях "червоної" зони забороняється очне навчання в навчальних закладах, крім дитсадків і 1-4 класів.

Однак ці обмеження не діють за умови, що 100% працівників і відвідувачів закладів або заходів вакциновані від коронавірусу або мають негативний ПЛР-тест.

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Згідно з даними на ранок вівторка, 9 листопада, в Україні встановлено 18 988 нових випадків зараження на COVID-19. За минулі 24 години госпіталізували 2 967 осіб. Одужали 16 609 людей. Загинули 833 людини - найвищий показник з моменту початку епідемії в країні.

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