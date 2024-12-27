Відправлення новобранців на фронт: Сирський зробив заяву про підготовку військових

Якісна підготовка - це збережене життя і здоров'я наших воїнів, каже головком ЗСУ.

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Олександр Сирський розповів про підготовку військових / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, t.me/osirskiy

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Створюються умови двомісячної підготовки військових

Командири мають максимально підготувати солдата до війни

Наразі триває робота над тим, щоб підготовка військовослужбовців тривала 2 місяці, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Зараз працюємо над створенням умов, щоб підготовка до участі в бойових діях тривала 2 місяці. Адже якісна підготовка - це насамперед збережене життя і здоров'я наших воїнів", - написав він у Facebook за результатами підсумкової річної наради з підготовки військовослужбовців.

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Головком ЗСУ зазначив, що вже є перші випуски військових, які, згідно з ухваленими раніше рішеннями, проходили базову загальну військову підготовку (БЗЗВП) 1,5 місяця - замість колишнього 30-денного навчання.

За його словами, подальший курс новачка у військовій частині передбачено 5-14 діб, однак у нинішніх умовах інтенсивних бойових дій ця вимога не завжди дотримується.

"Наголосив на необхідності забезпечення повного, 14-денного, періоду адаптації новобранців у бригадах. Командири мають максимально підготувати солдата до викликів сучасної війни, щоб зберегти його в бою", - написав Сирський.

Що кажуть у Нацгвардії

Неналежна базова військова підготовка може бути однією з причин самовільного залишення частини бійцями, вважає командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

"Усім страшно. Але така справа військових. Саме підготовка, побратими, командири - забезпечують упевненість і стійкість", - наголосив командувач Нацгвардії.

Він звернув увагу на те, що підготовка бійця має бути належною. "Два місяці - це тривалий період, але іноді може бути необхідно і більше. А головне - не повинно бути таких історій взагалі, коли без базової загальної військової підготовки - на фронт", - додав Півненко в коментарі "Інтерфакс-Україна".

Раніше повідомлялося про те, що кримінальної відповідальності за ЗВЧ не буде. Проект закону про звільнення військових від кримінальної відповідальності за самовільне залишення частини з'явиться вже найближчими днями, сказав Федір Веніславський.

Як раніше повідомляв Главред, рішенню про зміни в СВЧ дали "рух", але з однією правкою. Профільний комітет ВР дав "зелене світло" відповідному законопроєкту. Однак одне питання викликало дискусію.

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Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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