'Перестаньте жити ілюзіями': Подоляк відреагував на цинічні заяви Путіна

Путін має глибоку ненависть до України, що й послужило приводом для початку широкомасштабної війни.

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Подоляк закликав світ припинити жити в ілюзіях / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Заяви Володимира Путіна про війну в Україні та захоплення територій стали ще одним сигналом того, що російський лідер налаштований на продовження війни. На ці заяви у Twitter-акаунті відреагував радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. Він вважає, що Путін має глибоку ненависть до України, що й послужило приводом для початку широкомасштабної війни.

"Отже, "суб'єкт Путін" знову прямо і цілком офіційно заявив, що буде вести війну, вбивати і завойовувати. Він страшенно ненавидить Україну і це єдина причина для масштабної війни. Він також ненавидить багато інших країн і демократій, з якими також потрібно "впоратися". Тому війна триватиме рівно до тих пір, поки він не виправдає свою кровожерливість і не компенсує свою ненависть", - прокоментував Подоляк.

Він закликає світ припинити сподіватися на ілюзії та уникнути продовження діалогу чи пошуку компромісів із Росією.

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"Тож перестаньте жити ілюзіями. Перестаньте вірити, що є будь-яке інше рішення, крім поразки Росії. Перестаньте заохочувати канібала своїми сумнівами і годувати його надіями на те, що демократії не готові чинити опір і тому він зможе перечекати, пройти, "не програти" і домовитися. Все є чітким і очевидним. Є чорний і білий. І більше нічого", - зазначив радник голови ОПУ.

Подоляк підкреслив, що ситуація є досить очевидною та потребує чітких дій. Намагатися переконати агресора у своїй неправоті чи сподіватися на зміни в його ставленні до демократії варто припинити, оскільки це не вирішує проблему. Він також закликає усвідомити, що ситуація стала очевидною і потребує дій, що ґрунтуються на реальних фактах, а не на сподіваннях чи надіях на радикальні зміни у Путіна.

Прямий ефір Путіна

Нагадаємо, 14 грудня Путін заявив, що на фронті проти України воюють 617 тисяч російських військових. Але Міністерство оборони України вважає ці дані недостовірними. Путін також стверджує, що щодня понад 1,5 тисячі "добровольців" виражають бажання поїхати на фронт і загалом за рік було 486 тисяч росіян, які мобілізувались до окупаційної армії.

Також під час ефіру студент з Петербурга використав діпфейк відео з диктатором РФ. Путіну, очевидно, не сподобалася такий трюк. Його запитали про двійників та ризики штучного інтелекту та нейромереж.

Як повідомляв Главред, блогер Олексій Арестович, колишній радник Офісу Президента, на цей раз привернув увагу, опублікувавши похвальний пост щодо організації "прямої лінії" російського диктатора Путіна. Він об'єднав схвалення підходу Кремля до "жовто-синього" тла (яке він якось пов'язав з Україною) і критику українців, які, на його думку, "спалили" б Зеленського, якщо б той виступив на фоні російського прапора.

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