Арестович пустився берега: похвалив Путіна і спробував принизити українців

Арестовичу сподобалася організація "прямої лінії" Путіна. В уяві екс-радника ОП кремлівському главі ставили "незручні питання".

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Арестович продовжує загравати з проросійською аудиторією / Колаж Главреда. Фото: скріншоти

Екс-радник ОП, який втік за кордон, а нині популярний блогер Олексій Арестович знову опинився у центрі уваги користувачів мережі, коли опублікував для своєї 300-тисячної аудиторії пост з похвалою російського диктатора Путіна.

Арестович не пройшов повз "прямої лінії" Путіна, яку кремлівський глава дав 14 грудня, і похвалив організацію заходу.

При цьому блогеру вдалося в одному дописі поєднати схвальне зауваження підходу Кремля до "жовто-синього" тла, який він чомусь пов'язав з Україною, і критику українців, які, на думку Арестовича, "спалили" б Зеленського, якби той так само виступив перед аудиторією на тлі російського прапора.

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/ Фото: скріншот

Потім блогер знову накинувся на українців, які обзивають окупантів некрасивими словами.

"Путін називає нас братами і єдиним народом, а ми їх - свинями і ор***. На екрані у Путіна - незручні питання від росіян. Ми все більше занурюємося у "...не дивіться вгору" (назва фільму-політичної сатири Адама Мак-Кея 2021 року - Главред)", - написав Арестович.

Потім блогер поцікавився у своєї аудиторії, мовляв, у кого більша перевага - "у нас, або у них".

Хто такий Арестович

Після звільнення з Офісу президента Олексій Арестович, який до того давав виключно оптимістичні "прогнози" з фронту, раптом змінив риторику і почав "підспівувати" російським пропагандистам. Наприклад, постійно скаржиться на переслідування через російську мову.

У своїх висловлюваннях блогер нерідко робить акцент на неминучій поразці України у разі продовження бойових дій. Зараз Арестович перебуває за кордоном - і вже звідти роздає поради і "вчить" жити громадян України, критикуючи при цьому чинний уряд.

Секретар РНБО Олексій Данілов, своєю чергою, натякнув на зв'язки Арестовича з російськими спецслужбами.

В Україні проти Арестовича відкрито відразу кілька кримінальних справ. Саме тому, на думку нардепа Наталії Піпи, той не хоче повертатися в Україну.

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