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"Перепливайте Тису": нардеп відзначився "наїздом" на ухилянтів

Яна Ставська
5 лютого 2024, 18:21
Сам депутат сказав, що готовий піти на війну, якщо призвуть.
Уряд підготував оновлений варіант законопроекту про мобілізацію / Колаж Главреда. Фото: ТЦК Оболоні, скріншот відео УП, УП

Народний депутат Ігор Кривошеєв закликав українських чоловіків не тікати від мобілізації, а охочим уникнути війська порадив "перепливати Тису".

В ефірі "УП" у Кривошеєва поцікавилися його ставленням до імовірного посилення мобілізаційного процесу, на що той дав однозначну відповідь.

Зокрема, Кривошеєв пригадав нещодавній інцидент, що став у мережі мемом, про "відлов" ухилянтів, які намагалися перетнути кордон через річку Тиса, тікаючи від призову.

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Таким військовозобовʼязаним депутат порадив "шукати іншу країну" та інше громадянство.

"Усі чоловіки повинні розуміти, що ми воюємо за право на наше існування. Якщо ми не готові долучитися до цієї війни тим чи іншим способом, то треба шукати собі іншу країну. Якщо ви не приймаєте на себе цю відповідальність, то так - є можливість перепливти Тису і шукати собі інше громадянство", - сказав він.

А коли у народного обранця запитали, чи не тікав би він від мобілізації, гість відповів категоричним "ні".

"Я готовий воювати, це для мене абсолютно не проблема", - закінчив Кривошеєв.

Нардеп запропонував військовозобовʼязаним нову альтернативу - дивіться відео:

Мобілізація 2024 - які обмеження готують ухилянтам і що про це думають у ЗСУ та ВР

У вівторок, 30 січня, Кабінет міністрів передав до Верховної Ради нову версію законопроекту про мобілізацію. У ній, зокрема, йшлося про зниження призовного віку до 25 років, обмеження для ухилянтів й нову систему видачі повісток через електронний кабінет військовозобовʼязаних.

Це оновлений варіант законопроекту про мобілізацію. Попередній - після численної критики - був повернений Кабміну для доопрацювання пропозицій.

У війську позитивно оцінюють нову версію проекту, однак - не без нюансів. Наприклад, ветеран російсько-української війни Юрій Гудименко висловився за ще одне обмеження для ухилянтів.

"Особисто мені не вистачає ще однієї деталі. Я б дуже хотів, щоб саме ті люди, які ухилилися (не всі, наприклад, не жінки, які не військових спеціальностей, які не підлягають мобілізації), не мали права на володіння особистою зброєю", - відповів Гудименко.

Водночас з боку громадськості та політиків триває критика громадян, які намагаються уникнути військової служби. Ось як про це висловився народний депутат України, дипломат Богдан Яременко.

"Вас просто, як на окупованих територіях, стусанами під зад поженуть в армію, дадуть зброю і відправлять воювати проти поляків. Тоді ви більше не будете писати у "фейсбуках" всі ці "болісні послання" невідомо кому і невідомо про що, тому що у "фейсбуках" у Росії пишуть тільки контрольовані люди. Тобто ми можемо все це втратити, навіть можливість критикувати владу і писати про загрозу російських чи північнокорейських сценаріїв", - наголосив депутат.

Проект про мобілізацію ще проходитиме комітетські слухання. Депутати хочуть почути пояснення представників міністерства оборони щодо окремих пунктів.

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