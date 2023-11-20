УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Україна виборола ключову перемогу у війні на виснаження з РФ – The Hill

Альона Вороніна
20 листопада 2023, 20:50
Україна зберігає тактичну перевагу на фронті, навіть якщо перед українськими військовими стоїть складне завдання тривалої війни проти країни-агресорки РФ.
Украинские военные
Україна виборола ключову перемогу у війні на виснаження з РФ/ колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ

Захисники України, намагаючись вийти з глухого кута, здобули перемогу, коли змогли закріпитися на східному (лівому) березі річки Дніпро. Українським воїнам такими діями вдалося відкинути російських окупантів з іншого фронту.

У той же час армія країни-агресорки Росії здійснює спроби захопити позиції, наступаючи на сході України. Про це йдеться у статті видання The Hill.

У статті автори зазначають, що хоч західні країни сподівалися на прорив української армії під час літнього контрнаступу, війна з того часу перетворилася на битву на виснаження, і жодна зі сторін не змогла досягнути реальних успіхів. І навряд чи захисникам України чи російським окупантам вдасться провести якісь несподівані маневри у наступні кілька місяців.

відео дня

Тактична перевага на фронті зараз на стороні України

Незважаючи на відсутність прориву під час літнього контрнаступу, зараз Україні вдалося відкрити новий фронт у Херсонській області. Захисники України успішно висадилися через річку Дніпро та утримують там позиції, наголошується у статті видання. Зазначається, що такий стан справ буде тиснути на російських загарбників і також може відволікти їх від боїв у Запорізькій області.

Професор військової історії та політики Корнельського університету Девід Силбі висловив думку, що останні події вказують на те, що Україна зберігає тактичну перевагу на фронті, навіть якщо перед ЗСУ стоїть складне завдання тривалої війни проти більшої російської армії.

Але при цьому він зазначив, що Україна має невелику перевагу. За його словами, ситуація, яка розгорталася в останні кілька місяців, нагадує напружені бої Першої світової війни, коли прогрес вимірюється ярдами, а не милями.

Водночас Девід Силбі наголосив: нинішні події показують перспективу того, що українські військові загрожуватимуть контролю країни-агресорки Росії над Кримом.

Якими можуть бути бойові дії взимку

У статті зазначається, що наступ українських військових ймовірно триватиме упродовж зими, але можливо він відбуватиметься в більш обмеженому масштабі.

У той же час російські загарбники намагаються захопити решту Луганської області на північному сході і східну частину Донецької області.

У виданні нагадали, що зараз одні з основних боїв відбуваються біля Авдіївки на Донеччині, де окупанти відновили наступ минулого місяці. Проте російські загарбники зазнали біля цього міста великих втрат. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що оборона Авдіївки має вирішальне значення для цілей Збройних сил України і виснажує російську владу.

Директора відділу досліджень зовнішньої політики Інституту Брукінгса Майкл О’Генлон зазначив, що більша за кількістю російська армія більше оснащена для тривалої війни, і російський диктатор Володимир Путін, схоже, готовий почекати.

Але О’Генлон сумнівається, що Москва зможе досягти "чистої перемоги". У той же час він зазначає, що не бачить зараз помітного імпульсу з обох сторін.

"Безумовно, немає помітного імпульсу з обох сторін, і я бачу дуже мало шансів, що це зміниться найближчим часом. Є більше речей, які можуть зламати шлях Росії в найближчі кілька місяців, ніж речей, які можуть зламати шлях України в політичному та військовому плані. Україні важко розвивати імпульс", – зазначив експерт.

Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив про новий оборонний пакет від США. Захисники України отримають більше боєприпасів саме тоді, коли вони так потрібні на полі бою, наголосив український президент.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ "перемелюють" окупантів на Лівобережжі – за місяць знищили тисячі росіян. Підрозділи Збройних сил України завдали російським окупантам значних втрат лівому березі Дніпра в Херсонської області. Це змусило росіян перекидати додаткові частини окупантів з інших ділянок фронту, розповів заступник начальника штабу естонської дивізії Янно Мярк.

Президент Польщі Анджей Дуда дав тривожний прогноз і попередив про нову війну. Він висловив переконання, що "якщо Росія не буде переможена, то вона нападе знову".

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні вторгнення Росії Херсонська область
Реклама

Головне за день

Бої за Куп'янськ: окупанти намагаються захопити нові позиції - ЗСУ

Бої за Куп'янськ: окупанти намагаються захопити нові позиції - ЗСУ

22:38 Україна
Окупанти стягнули резерви і наступають на Бахмутському напрямку

Окупанти стягнули резерви і наступають на Бахмутському напрямку

21:50 Україна
"У росіян захисту майже нема": ЗСУ луплять по ворогу новим типом озброєння

"У росіян захисту майже нема": ЗСУ луплять по ворогу новим типом озброєння

20:59 Україна
Всі головні новини

Останні новини

22:38

Бої за Куп'янськ: окупанти намагаються захопити нові позиції - ЗСУ

22:10

У Нідерландах побили пивною пляшкою фаната Путіна – лідера проросійської партії

21:52

Чи можна їсти вуглеводи ввечері: тренерка ошелешила помилкою, яку роблять усіВідео

21:50

Окупанти стягнули резерви і наступають на Бахмутському напрямку

21:27

Військовий може оскаржити рішення ВЛК: як це зробити

Байден і Сі Цзіньпін назавжди помахали ручкою Москві - ОгризкоБайден і Сі Цзіньпін назавжди помахали ручкою Москві - Огризко
20:59

"У росіян захисту майже нема": ЗСУ луплять по ворогу новим типом озброєння

20:50

Україна виборола ключову перемогу у війні на виснаження з РФ – The Hill

20:49

"США не можуть дозволити Україні програти війну": деталі допомоги від Пентагону

20:37

Кіт готується до смерті, якщо робить це

Реклама
20:10

Дуже смачна закуска, яку зметуть першою зі столу: потрясний рецепт з 1 баночкиВідео

19:59

ЗСУ "перемелюють" окупантів на Лівобережжі: за місяць знищили тисячі росіян

19:53

"Буде більше артилерії, снарядів": Зеленський заявив про новий оборонний пакет від США

19:36

Сніг, ожеледиця і мороз: температура повітря в Україні опуститься до -6

19:10

В чому Україна і Аргентина з її новим президентом дуже схожі?Погляд

18:59

Кадиров, заїкаючись, ганив Путіна під час наради у КремліВідео

18:51

"РФ нападе знову": Дуда дав тривожний прогноз і попередив про нову війну

18:40

Співачка Адель офіційно вийшла заміж вдруге

18:26

Остін після зустрічі із Зеленським прокоментував позицію США: що буде далі

18:04

США пообіцяли Україні подальшу поставку зброї з деяким застереженням - WP

17:53

Взяли плацдарм на Лівобережжі та вибивають тили окупантів: у ЗСУ розкрили деталі

Реклама
17:22

Там трирівневий захист: скільки енергооб'єктів витримають влучання ракет

17:17

ЗСУ контролюють весь лівий берег Дніпра, РФ не здатна їх "скинути" - експерт

17:06

"Тут усі розмовляють російською": на Одещині спалахнув мовний скандалВідео

17:02

Тіна Кароль розійшлася з бойфрендом, який поїхав в РФ - ЗМІ

16:49

ЗСУ отримали перші 3 тисячі FPV-дронів від операції "Єдність", – Федоров

16:34

В Україні змінять правила відстрочки від мобілізації: кого стосуватиметься

16:20

Що потрібно віддати 22 листопада, щоб прийшло щастя: прикмети і заборони дня

16:15

Загадка для найуважніших: потрібно знайти голуба на вулиці міста за 8 секунд

15:58

Помер учасник шоу Голос країни-11 Володимир КаверінВідео

15:53

62 млн поклали у кишеню: керівництво Держспецзв'язку викрили у розкраданні бюджетних коштів

15:53

Складна ціль для РФ: Київ прикривають три радіуси ППО – Politico

15:42

ЗСУ вдарили по двох російських літаках Ан-2 на Херсонщині: деталіВідео

15:39

Як заточити тертку до магазинної гостроти звичайної чашкою

15:33

Король новорічного столу, і навіть варити нічого не треба: рецепт шикарного салату МексикаВідео

15:27

Готуємось до Щедрого вечора: коли у 2024 щедрувати та посівати, дати та прикмети на свято

15:26

У ЗСУ мобілізуватимуть через Work.ua: кого це торкнеться

15:13

300 ударних дронів для захисників на передовій: "Українська команда" показала результати дрон-марафону

15:05

Окупанти намагались контратакувати: в ЗСУ розповіли про зміни на фронті

15:02

Jerry Heil вперше показала свого коханого

15:02

З окремою спальнею для Кабаєвої: у Путіна знайшли нову мегаяхту – розслідуванняВідео

Реклама
15:01

"Всі будуть плакати від однієї промови": названо період, коли Україна закінчить війну - чудовий прогнозВідео

14:34

Так робили ще наші бабусі: навіщо люди кладуть лавровий лист під подушку

14:30

Олександр Невзоров. Третина Росії чекає, поки повз них пропливе труп ПутінаВідеоблоги

14:29

Росіяни відступили: ЗСУ перейшли в контрнаступ і захопили стратегічні позиції

14:23

ЗСУ вгатили по окупантах в Кремінній: позицію загарбників "здав" чиновник РФВідео

14:17

Росія готує масований ракетний удар по Україні: чого очікувати українцям

14:06

Тепер офіційно: 37-річний "Едвард Каллен" вперше стане батькомВідео

13:50

Подоляк розповів, на скільки реально "заморозити" війну з Росією: які можуть бути наслідки

13:36

Чи потрібно промивати гречку перед варінням і як це робити правильно

13:15

Прорив оборони Авдіївки: офіцер ЗСУ прокоментував інформацію ЗМІ

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тиждень
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти