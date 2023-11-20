Україна виборола ключову перемогу у війні на виснаження з РФ – The Hill

Україна зберігає тактичну перевагу на фронті, навіть якщо перед українськими військовими стоїть складне завдання тривалої війни проти країни-агресорки РФ.

https://glavred.net/ukraine/ukraina-oderzhala-klyuchevuyu-pobedu-v-voyne-na-istoshchenie-s-rf-the-hill-10518529.html Посилання скопійоване

Україна виборола ключову перемогу у війні на виснаження з РФ/ колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ

Захисники України, намагаючись вийти з глухого кута, здобули перемогу, коли змогли закріпитися на східному (лівому) березі річки Дніпро. Українським воїнам такими діями вдалося відкинути російських окупантів з іншого фронту.

У той же час армія країни-агресорки Росії здійснює спроби захопити позиції, наступаючи на сході України. Про це йдеться у статті видання The Hill.

У статті автори зазначають, що хоч західні країни сподівалися на прорив української армії під час літнього контрнаступу, війна з того часу перетворилася на битву на виснаження, і жодна зі сторін не змогла досягнути реальних успіхів. І навряд чи захисникам України чи російським окупантам вдасться провести якісь несподівані маневри у наступні кілька місяців.

відео дня

Тактична перевага на фронті зараз на стороні України

Незважаючи на відсутність прориву під час літнього контрнаступу, зараз Україні вдалося відкрити новий фронт у Херсонській області. Захисники України успішно висадилися через річку Дніпро та утримують там позиції, наголошується у статті видання. Зазначається, що такий стан справ буде тиснути на російських загарбників і також може відволікти їх від боїв у Запорізькій області.

Професор військової історії та політики Корнельського університету Девід Силбі висловив думку, що останні події вказують на те, що Україна зберігає тактичну перевагу на фронті, навіть якщо перед ЗСУ стоїть складне завдання тривалої війни проти більшої російської армії.

Але при цьому він зазначив, що Україна має невелику перевагу. За його словами, ситуація, яка розгорталася в останні кілька місяців, нагадує напружені бої Першої світової війни, коли прогрес вимірюється ярдами, а не милями.

Водночас Девід Силбі наголосив: нинішні події показують перспективу того, що українські військові загрожуватимуть контролю країни-агресорки Росії над Кримом.

Якими можуть бути бойові дії взимку

У статті зазначається, що наступ українських військових ймовірно триватиме упродовж зими, але можливо він відбуватиметься в більш обмеженому масштабі.

У той же час російські загарбники намагаються захопити решту Луганської області на північному сході і східну частину Донецької області.

У виданні нагадали, що зараз одні з основних боїв відбуваються біля Авдіївки на Донеччині, де окупанти відновили наступ минулого місяці. Проте російські загарбники зазнали біля цього міста великих втрат. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що оборона Авдіївки має вирішальне значення для цілей Збройних сил України і виснажує російську владу.

Директора відділу досліджень зовнішньої політики Інституту Брукінгса Майкл О’Генлон зазначив, що більша за кількістю російська армія більше оснащена для тривалої війни, і російський диктатор Володимир Путін, схоже, готовий почекати.

Але О’Генлон сумнівається, що Москва зможе досягти "чистої перемоги". У той же час він зазначає, що не бачить зараз помітного імпульсу з обох сторін.

"Безумовно, немає помітного імпульсу з обох сторін, і я бачу дуже мало шансів, що це зміниться найближчим часом. Є більше речей, які можуть зламати шлях Росії в найближчі кілька місяців, ніж речей, які можуть зламати шлях України в політичному та військовому плані. Україні важко розвивати імпульс", – зазначив експерт.

Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив про новий оборонний пакет від США. Захисники України отримають більше боєприпасів саме тоді, коли вони так потрібні на полі бою, наголосив український президент.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ "перемелюють" окупантів на Лівобережжі – за місяць знищили тисячі росіян. Підрозділи Збройних сил України завдали російським окупантам значних втрат лівому березі Дніпра в Херсонської області. Це змусило росіян перекидати додаткові частини окупантів з інших ділянок фронту, розповів заступник начальника штабу естонської дивізії Янно Мярк.

Президент Польщі Анджей Дуда дав тривожний прогноз і попередив про нову війну. Він висловив переконання, що "якщо Росія не буде переможена, то вона нападе знову".

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.