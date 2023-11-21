УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗСУ "притиснуть" окупантів: експерт сказав, що нам дає прорив на лівобережжя Херсонщини

Альона Вороніна
21 листопада 2023, 14:18
Захисники України можуть розширити смугу розміщення та збільшити активні дії на лівому березі Дніпра, щоб потім створити для окупантів максимальні труднощі.
Украинские военные, Сергей Грабский
Експерт сказав, що нам дає прорив на лівобережжя Херсонщини/ колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ, УНІАН

Українські військові добилися значних успіхів на лівобережжі Херсонської області. Захисники України після збільшення активності на лівому березі Дніпра можуть створити максимальні труднощі для російських окупантів у майбутньому.

Таку думку висловив військовий експерт Сергій Грабський в ефірі телемарафону. Він зазначає, що загарбники, дотримуючись своєї традиційної схеми, намагаються втримати усі території, які зараз перебувають під окупацією. І тому країні-агресорці Росії доводиться "розмазувати" свої війська по великій території, зменшуючи їхню щільність.

За словами експерта, одними з цілей ЗСУ під час створення плацдарму на лівобережжі Херсонщини є дезорієнтація російських окупантів і зменшення щільності військ РФ на Запорізькому напрямку.

відео дня

Грабський зазначає, що поки що не доводиться говорити про якісь масштабні наступальні операції українських військ. Але у майбутньому можуть виникнути умови, при яких українська армія може розвивати локальні наступальні дії саме з цього напрямку.

"Метою може бути максимально наблизитися до Криму, з якого здійснюється забезпечення російських військ, що діють в Північній Таврії. Тому наближення до Криму українських вогневих засобів серйозно вплине на можливість забезпечення угруповання противника, яке діє на північно-таврійському напрямку, і тому це досить серйозна загроза", – заявив Грабський.

За його словами, не варто відкидати варіанту, що в майбутньому у разі насичення інженерною технікою українські війська можуть почати проводити наступальні операції на цьому напрямку.

Хто такий Сергій Грабський

Сергій Грабський – український військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та громадський діяч. Він народився 14 червня 1966 року в місті Тернопіль. В період з 1998 по 1999 рік працював у складі верифікаційної місії ОБСЄ в Косово. Там він займався забезпеченням життєдіяльності та супроводженням конвоїв місії. У березні 2009 року в складі тренувальної місії НАТО поїхав до Іраку. Отримав першим серед громадян України медаль Альянсу "За особливі заслуги". Брав участь у підготовці миротворчих контингентів ЗСУ, пише Вікіпедія.

Створення ЗСУ плацдарму на лівобережжі Херсонщини

Раніше видання The Hill писало, що Україна виборола ключову перемогу у війні на виснаження з РФ. Україна зберігає тактичну перевагу на фронті, навіть якщо перед українськими військовими стоїть складне завдання тривалої війни проти країни-агресорки РФ.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко озвучив реалістичний прогноз по боях на півдні. За його словами, окупанти не залишають плацдарм на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Командування ЗС РФ сформувало тактичні групи у кількості близько двох бригад, які повинні протидіяти просуванню ЗСУ на півдні.

Також раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що ЗСУ розширюють плацдарм на Лівобережжі та просуваються вперед на двох напрямках. Сили оборони України утримують нові позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні ЗСУ вторгнення Росії Херсонська область Сергій Грабський
Реклама

Головне за день

Підкуп у біткоїнах: нардеп з антикорупційного комітету погорів на хабарі

Підкуп у біткоїнах: нардеп з антикорупційного комітету погорів на хабарі

13:47 Україна
Окупанти вдарили по лікарні на Донеччині, є загиблі та багато поранених: деталі

Окупанти вдарили по лікарні на Донеччині, є загиблі та багато поранених: деталі

13:02 Україна
РФ готує масовані ракетні удари: у британській розвідці назвали терміни

РФ готує масовані ракетні удари: у британській розвідці назвали терміни

12:45 Україна
Всі головні новини

Останні новини

14:51

Церковне свято 22 листопада: що не можна робити на святого апостола Филимона

14:42

Шанс вбити Путіна: у Кремлі відреагували на резонансну заяву Зеленського

14:37

В Україну йде справжня зима: буде сніг і морози до -17°

14:28

День гідності та свободи: Софія Ротару не змогла стримати емоції у свято

14:18

ЗСУ "притиснуть" окупантів: експерт сказав, що нам дає прорив на лівобережжя Херсонщини

Байден і Сі Цзіньпін назавжди помахали ручкою Москві - ОгризкоБайден і Сі Цзіньпін назавжди помахали ручкою Москві - Огризко
14:14

"Ми їх у цьому залишаємо": президент Чехії розкритикував допомогу Заходу для контрнаступу ЗСУ

13:47

Підкуп у біткоїнах: нардеп з антикорупційного комітету погорів на хабарі

13:45

Місячний календар 22 листопада 2023: у кар'єристів один з найбільш вдалих днів

13:39

Волочкова продовжує "всихати": балерина показала фото в купальнику

Реклама
13:30

Що буде якщо не їсти, а просто пити воду: фітнес-тренер розвіяв міф

13:28

Стало відомо, кого Повалій вважала своєю конкуренткою в Україні: Ліхута ставив ультиматум

13:08

"Викликайте пожежників": Аліна Гросу посвітила соковитими формами в шубі та білизні

13:02

Окупанти вдарили по лікарні на Донеччині, є загиблі та багато поранених: деталіФото

13:01

Ксенії Мішиній приписують роман з відомим шоуменом

12:47

"Навколо все горіло": Віталій Козловський поділився шокуючою історією з фронту

12:45

РФ готує масовані ракетні удари: у британській розвідці назвали терміни

12:42

Простоять не один тиждень: що потрібно зробити, щоб квіти довше стояли

12:30

Що робити, якщо погане передчуття: прості способи впоратися з такою проблемою

12:22

Гороскоп на завтра 22 листопада 2023: Леву - розчарування, Діві - сварки з оточуючими

12:15

Повилися хороші новини про здоров'я сильно хворої Селін Діон

Реклама
12:02

Зеленський - про Залужного: при всій повазі, похід в політику не обговорюється

11:55

Без перуки і фотошопу: фанатка показала справжнє обличчя Пугачової

11:54

Щоб перемогти ворога у технологіях дронів, військові та цивільні фахівці повинні працювати разом, - керівник проєкту "ОЧІ" "Тихоход" актуально

11:48

Шкіряний диван як новий: нескладний спосіб догляду, про який ви не знали

11:47

Знищено та поранено понад 100 росіян: на Херсонщині накрили позиції морпіхів РФ

11:28

Роздум про гідність та смертьПогляд

11:09

Зеленський пережив п'ять спроб замаху на його життя

11:08

Після трагедій на концерті: Тейлор Свіфт стала задихатися на сценіВідео

10:48

Тягне, як магнітом: експерт назвав причину, по якій миші лізуть в будинки

10:48

Країни Європи можуть приєднатися до "вісі зла" , якщо інакше не поставитися до РФ - Данілов

10:42

Міноборони виявило збитки у військовій частині Чернігівщини на 40 млн гривень

10:39

"Перший контрнаступ": Зеленський зробив потужне звернення в день ЄвромайдануВідео

10:23

Ви забудете дорогу до пекарні після цього десерту слойок з яблуками, швидкий рецепт

10:16

"Засранець світового класу": син Анджеліни Джолі і Бреда Пітта "привітав" батька

10:03

Грошова допомога переселенцям: кого у 2024 році позбавлять виплат

09:50

Кремль підготував план повалення влади в Україні: Зеленський назвав терміни

09:46

Чому ми ніяк не можемо перемогти?..Погляд

09:34

"Люди стають чудовиськами": відомий режисер вилаяв Кіркорова та інших російських зірок

09:18

Міністр оборони Німеччини прибув до Києва: яка ціль візиту

09:17

Хоч натуральна шкіра, хоч штучна: як прибрати заломи на кросівках

Реклама
08:53

В Україні вночі прогриміли вибухи: РФ завдала нового удару ракетами та дронами

08:43

"Це війна, і Україна має всі права": Зеленський відповів, чи ліквідує Україна Путіна

08:27

Зеленський визначив умову повернення українців із закордону

08:15

Українці можуть отримати до пенсії майже 1000 грн надбавки: кому розраховувати

07:58

ЗСУ розширюють плацдарм на Лівобережжі та просуваються вперед на двох напрямках

07:07

Військовий експерт спрогнозував, куди спрямують 800 ракет росіяни

06:31

Критична частина війниПогляд

06:15

Україна опинилася в центрі ризиків Третьої світової війни - Зеленський

05:28

Ніякого прориву поки немає: експерт озвучив реалістичний прогноз по боях на півдні

04:30

5 способів, як прибрати запах із взуття: ідеальний результат з підручними засобами

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти