ЗСУ "притиснуть" окупантів: експерт сказав, що нам дає прорив на лівобережжя Херсонщини

Захисники України можуть розширити смугу розміщення та збільшити активні дії на лівому березі Дніпра, щоб потім створити для окупантів максимальні труднощі.

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Експерт сказав, що нам дає прорив на лівобережжя Херсонщини/ колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ, УНІАН

Українські військові добилися значних успіхів на лівобережжі Херсонської області. Захисники України після збільшення активності на лівому березі Дніпра можуть створити максимальні труднощі для російських окупантів у майбутньому.

Таку думку висловив військовий експерт Сергій Грабський в ефірі телемарафону. Він зазначає, що загарбники, дотримуючись своєї традиційної схеми, намагаються втримати усі території, які зараз перебувають під окупацією. І тому країні-агресорці Росії доводиться "розмазувати" свої війська по великій території, зменшуючи їхню щільність.

За словами експерта, одними з цілей ЗСУ під час створення плацдарму на лівобережжі Херсонщини є дезорієнтація російських окупантів і зменшення щільності військ РФ на Запорізькому напрямку.

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Грабський зазначає, що поки що не доводиться говорити про якісь масштабні наступальні операції українських військ. Але у майбутньому можуть виникнути умови, при яких українська армія може розвивати локальні наступальні дії саме з цього напрямку.

"Метою може бути максимально наблизитися до Криму, з якого здійснюється забезпечення російських військ, що діють в Північній Таврії. Тому наближення до Криму українських вогневих засобів серйозно вплине на можливість забезпечення угруповання противника, яке діє на північно-таврійському напрямку, і тому це досить серйозна загроза", – заявив Грабський.

За його словами, не варто відкидати варіанту, що в майбутньому у разі насичення інженерною технікою українські війська можуть почати проводити наступальні операції на цьому напрямку.

Хто такий Сергій Грабський Сергій Грабський – український військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та громадський діяч. Він народився 14 червня 1966 року в місті Тернопіль. В період з 1998 по 1999 рік працював у складі верифікаційної місії ОБСЄ в Косово. Там він займався забезпеченням життєдіяльності та супроводженням конвоїв місії. У березні 2009 року в складі тренувальної місії НАТО поїхав до Іраку. Отримав першим серед громадян України медаль Альянсу "За особливі заслуги". Брав участь у підготовці миротворчих контингентів ЗСУ, пише Вікіпедія.

Створення ЗСУ плацдарму на лівобережжі Херсонщини

Раніше видання The Hill писало, що Україна виборола ключову перемогу у війні на виснаження з РФ. Україна зберігає тактичну перевагу на фронті, навіть якщо перед українськими військовими стоїть складне завдання тривалої війни проти країни-агресорки РФ.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко озвучив реалістичний прогноз по боях на півдні. За його словами, окупанти не залишають плацдарм на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Командування ЗС РФ сформувало тактичні групи у кількості близько двох бригад, які повинні протидіяти просуванню ЗСУ на півдні.

Також раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що ЗСУ розширюють плацдарм на Лівобережжі та просуваються вперед на двох напрямках. Сили оборони України утримують нові позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

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