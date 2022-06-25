Перелом у війні з Росією в серпні поточного року: Жданов оцінив сценарій ГУР

Активна фаза бойових дій дійсно може завершитися вже наприкінці року - Жданов / Колаж Главред, Офіс президента

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вже не вперше каже про терміни завершення війни з Росією. Ймовірно, він володіє потрібною інформацією для таких висновків. Російські війська можуть вести активні бойові дії тільки протягом декількох місяців. Тому до кінця року активна фаза війни дійсно може завершитися. Про це сказав військовий експерт Олег Жданов.

У ефірі 24 каналу він розповів про те, що подібний сценарій завершення війни Росії проти України Буданов озвучував ще в березні-квітні. Ймовірно, у нього є підстави для таких заяв.

читайте такожВійська РФ можуть за 2-3 тижні повернутися до Білорусі, є ризик заходу в Україну ДРГ ворога - ГУР"Я пам'ятаю, що генерал-майор Буданов не вперше робить таку заяву. Спочатку вона прозвучало десь на рубежі березня-квітня. Тоді це було трохи дивно. Як я розумію, судячи з того, що глава нашої розвідки повторює одні і ті ж терміни, то він точно щось знає", - сказав Жданов.

Також Олег Жданов підкреслив, що Росія не здатна вести активні бойові дії на виснаження. Воювати з такою тактикою російські війська можуть тільки протягом декількох місяців. Тому, можливо, активна фаза війни дійсно завершиться до кінця поточного року.

Війна Росії проти України

Глава ГУР Міноборони Кирило Буданов в суботу, 25 червня, зробив заяву про те, що вже у серпні у війні Росії проти України може розпочатися переломний момент. За його словами, активна фаза бойових дій, можливо, завершиться до кінця року. Україна ставить перед собою завдання повернення до міжнародно визнаних кордонів станом на 1991 рік.

"Україна повернеться до кордонів 1991 року і ми не розглядаємо жодних інших сценаріїв. До кінця року активні бойові дії знизяться практично до нуля. Ми відновимо контроль над своїми територіями вже в осяжному майбутньому", - підкреслив Буданов.

Крім того, Буданов розповів, що перші результати контрнаступу ЗСУ на окупований Херсон можуть з'явитися вже з серпня. Українська військова операція буде складною. Незначні результати роботи армії вже присутні.

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