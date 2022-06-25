УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Окупанти закріплюються в Сєвєродонецьку, ЗСУ відбили атаку на Мар'їнку - Генштаб

25 червня 2022, 19:03

На Сіверському напрямку загарбники продовжують удосконалювати оборонні позиції в прикордонних районах РФ.

ВСУ, Сєвєродонецьк
Війська РФ зміцнюються в Сєвєродонецьку / колаж фото t.me/luhanskaVTSA і УНІАН

Російські війська закріплюються в Сєвєродонецьку, в той час, як ЗСУ відбили ворожі атаки на Мар'їнку, Покровське та Нью-Йорк, йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу.

На Волинському і Поліському напрямках армія Білорусі на ротаційній основі виконує завдання з прикриття білорусько-українського кордону в Брестській і Гомельській областях. Загроза ракетних і авіаційних ударів залишається.

На Сіверському напрямку загарбники продовжують удосконалювати оборонні позиції в прикордонних районах РФ. Окупанти обстріляли з артилерії позицій українських військ у районах населених пунктів Хрінівка та Янжулівка Чернігівської області.

На Слобожанському напрямку ворог вживає заходів щодо забезпечення своїх підрозділів боєприпасами, намагається поповнити втрати.

На Харківському напрямку окупанти обстрілювали позиції ЗСУ та інфраструктуру населених пунктів.

читайте такожРФ посилила авіаудари і артобстріли на Донбасі, біля кордону розгорнуті ЗРК C-300-Генштаб

На Слов'янському напрямку українські військові припинили спробу наступу окупантів в районі Богородичного і штурм в напрямку Мазанівки. Противник з втратами відійшов.

На Донецькому напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та проведенні перегрупування військ.

На Краматорському напрямку загарбники активних дій не вели. Здійснювали обстріли в районах населених пунктів Маяки, Піскунівка та Сіверськ. Проводили повітряну розвідку БпЛА "Орлан-10", щоб виявити позиції українських військ і коригувати вогонь.

На Лисичанському напрямку окупанти обстрілювали райони населених пунктів Вовчеярівка, Лоскутівка, Біла Гора, Верхньокам'янка, Верхньокам'янське, Виїмка та Золотарівка.

На Бахмутському напрямку противник вів обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік населених пунктів Костянтинівка, Покровське, Миколаївка, Вершина, Берестове, Зайцеве, Клинове, Нью-Йорк, Володимирівка та Івано-Дар'ївка.

ЗСУ успішно відбили всі наступальні та штурмові дії ворога в напрямках населених пунктів Покровське, Новотроїцьке та Мар'їнка. Окупанти відіступили.

Із метою сковування дій українських військ окупанти проводили демонстративні дії в напрямку населеного пункту Вершина. Також ворог завдав авіаційних ударів вертольотами Ка-52 та Мі-24 неподалік від Павлівки.

Після відведення підрозділів ЗСУ окупанти закріплюються в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Сиротине, Воронове та Борівське.

На Південнобузькому напрямку загарбники зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів. З метою виснаження особового складу та руйнування фортифікаційних споруд вони обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення.

В акваторіях Чорного та Азовського морів окупанти утримують два носії високоточної зброї в готовності до нанесення ракетних ударів по об'єктах на території України. Сумарний залп становить до 16 крилатих ракет морського базування Калібр.

Особовий склад військ противника деморалізований, обіцяні "величезні" виплати за участь у бойових діях командуванням російських військ під різними приводами не здійснюються. Окупанти продовжують нести значні втрати в боях з ЗСУ.

Масований ракетний удар по Україні

Нагадаємо, рано вранці в суботу, 25 червня, російські загарбники завдали масового удару ракетами по Україні. Вибухи прогриміли в шести областях-Київській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївській, Львівській та Дніпропетровській.

Повідомлялося, що окупанти масово вдарили ракетами по військових об'єктах біля Житомира. Літаки підлетіли з боку Білорусі і випустили 30 ракет.

На Львівщині окупанти випустили шість ракет з Чорного моря. Дві ракети збили сили протиповітряної оборони. Інші чотири потрапили у військовий об'єкт у Яворівському районі. Постраждали чотири людини, вони госпіталізовані.

Як повідомлялося у зведенні Генштабу ЗСУ, українські воїни зупинили штурм ворога на кількох напрямках. Однак окупанти посилили обстріли прикордонних районів України.

Дивіться Новини Донбасу онлайн


Читайте також:

війна в Україні Сєвєродонецьк Генштаб ЗСУ
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

20:12

Можуть нести ядерні ракети: Путін пообіцяв передати Білорусі комплекси "Іскандер-М"

20:07

"Блокпост юного патріота": на Львівщині діти самі зібрали гроші на бронежилети для ЗСУ

19:52

Армія України контрнаступає на Херсон: результати роботи по військах РФ будуть у серпні - ГУРВідео

19:38

Блокада Калінінграда: Лукашенко на зустрічі з Путіним звинуватив Литву у війні проти РосіїВідео

19:35

Молодше на 20 років: телеведуча Надія Матвєєва розповіла про свою другу половинуВідео

Реклама
19:34

У Міноборони розповіли, куди відступили ЗСУ зі зруйнованого СєвєродонецькаВідео

19:27

Здійснення мрії, успіх у справах і щастя в любові: найсприятливіші дні в липні 2022Відео

19:23

Жодного просвіту для Путіна, або що показали чотири місяці війниПогляд

19:16

Україна і ЄС 29 червня підпишуть "транспортний безвіз": Найєм розповів, яку вигоду отримають українціВідео

19:08

"Бабки не платять, заміни немає": війська РФ женуть у наступ під Харковом, але вони біжать з позиційВідео

19:03

Окупанти закріплюються в Сєвєродонецьку, ЗСУ відбили атаку на Мар'їнку - ГенштабВідео

19:03

Неймовірно смачні і дуже швидкі малосольні огірки за 15 хвилин: супер простий рецептВідео

19:00

Гороскоп на завтра, 26 червня 2022: Левам - удача в грошах, Козерогам - підказки доліВідео

18:46

Падають ногами вгору і чекають кулі від ЗСУ: українці розповіли про дурість окупантів у ХерсоніВідео

18:41

"Вибиті шибки": мер Миколаєва розповів про наслідки потужного удару по містуВідео

18:38

Найніжніший манікюр літо 2022: рожевий френч та омбре на кожен деньФото

18:36

День Конституції України 2022: дата свята, чи буде вихідний, привітання і картинки

18:30

Сєвєродонецьк розбито і повністю окуповано військами Росії – мерВідео

18:18

ЗСУ ліквідували зрадника України, який був старшим офіцером армії бойовиків

17:46

Війна Путіна - геноцид українців, США повинні надати Україні танки Abrams і ЗРК Patriot – ПомпеоВідео

Реклама
17:45

"Глибокий підкритичний стан": росіяни знову обстріляли ядерну установку в Харкові

17:31

Про війну так не ридала: блогерка-мільйонерка Стужук другу добу плаче за бойфрендом

17:23

YouTube на вимогу України закрив канали пропагандистів Соловйова і Симоньян

16:53

Медведєв в істериці від позиції Молдови щодо РФ: погрожує енергоблокадою і нападом з Придністров'яВідео

16:48

ЗСУ вправно заманили окупантів у засідку на запорізькому напрямкуВідео

16:44

"Газові вишки – лише початок": кримчани натякнули росіянам, щоб ті прощались з Кримським мостомВідео

16:40

Молодик в червні 2022: що потрібно робити, щоб залучити удачу і благополуччя

16:16

Коли День молоді в Україні в 2022 році: дата свята і традиції

15:44

Війська РФ можуть за 2-3 тижні повернутися до Білорусі, є ризик заходу в Україну ДРГ ворога - ГУРВідео

15:38

Сильні молитви під час війни: за мир в Україні та здоров'я воїнів

15:31

Ділилися з мирними жителями останньою їжею: захисник Маріуполя зворушив розповіддю про бої в місті

15:11

Замість нових боргів - можливості: що Україна повинна отримати від країн G7Погляд

14:51

РФ вперше вдарила по Україні з Білорусі дальніми бомбардувальниками Ту-22М3Відео

14:51

Спецоперацію ЗСУ у Сєвєродонецьку частково була зірвано через повідомлення в Мережі - Міноборони

14:49

ДБР заблокувало криптовалютні акаунти росіян, які обходили санкції

14:42

Найкращий рецепт вінегрету з секретним інгредієнтом: простий рецептВідео

14:41

Спека як в африканських землях: синоптик Діденко розповіла, де Україну розжарить до +35

14:21

Відмовилася віддати паспорт: окупанти в Херсоні побили і зламали хребет 70-річній українціВідео

14:15

Прикмети на 26 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

14:12

"Неймовірна сила": Джолі захопилася неймовірною стійкістю українців у війні проти РосіїВідео

Реклама
14:04

Залужний показав, як РСЗВ HIMARS нищать окупантів на фронтіВідео

13:45

Піду у відставку, якщо не зможу допомагати Україні: Джонсон зробив сміливу заявуВідео

13:26

РФ випустила по Україні рекордну кількість ракет, вибухи пролунали у 6 областях: усі подробиціВідео

13:22

До кінця року бої зійдуть нанівець: український розвідник пояснив, чому Путін не отримає успіху у війніВідео

13:07

Патріарх Кирило впав під час освячення храму – його не встигли пійматиВідео

13:05

Де можна і де заборонено збирати гриби і ягоди в Україні 2022: все про правила і штрафиВідео

12:58

Україна виграє, якщо уряд підніме свою тушу: доброволець з ФРН вилаяв Шольца

12:53

"Випустила 48 ракет за ніч": Подоляк заявив, що РФ намагається викликати паніку серед українцівВідео

12:32

Фінансування пенсій збільшили: в ПФУ розповіли, на скільки більше українці отримали в червніВідео

12:27

Бійці ССО знищили групу досвідчених найманців армії РФФотоВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти