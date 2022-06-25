Окупанти закріплюються в Сєвєродонецьку, ЗСУ відбили атаку на Мар'їнку - Генштаб

Війська РФ зміцнюються в Сєвєродонецьку / колаж фото t.me/luhanskaVTSA і УНІАН

Російські війська закріплюються в Сєвєродонецьку, в той час, як ЗСУ відбили ворожі атаки на Мар'їнку, Покровське та Нью-Йорк, йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу.

На Волинському і Поліському напрямках армія Білорусі на ротаційній основі виконує завдання з прикриття білорусько-українського кордону в Брестській і Гомельській областях. Загроза ракетних і авіаційних ударів залишається.

На Сіверському напрямку загарбники продовжують удосконалювати оборонні позиції в прикордонних районах РФ. Окупанти обстріляли з артилерії позицій українських військ у районах населених пунктів Хрінівка та Янжулівка Чернігівської області.

На Слобожанському напрямку ворог вживає заходів щодо забезпечення своїх підрозділів боєприпасами, намагається поповнити втрати.

На Харківському напрямку окупанти обстрілювали позиції ЗСУ та інфраструктуру населених пунктів.

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На Слов'янському напрямку українські військові припинили спробу наступу окупантів в районі Богородичного і штурм в напрямку Мазанівки. Противник з втратами відійшов.

На Донецькому напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та проведенні перегрупування військ.

На Краматорському напрямку загарбники активних дій не вели. Здійснювали обстріли в районах населених пунктів Маяки, Піскунівка та Сіверськ. Проводили повітряну розвідку БпЛА "Орлан-10", щоб виявити позиції українських військ і коригувати вогонь.

На Лисичанському напрямку окупанти обстрілювали райони населених пунктів Вовчеярівка, Лоскутівка, Біла Гора, Верхньокам'янка, Верхньокам'янське, Виїмка та Золотарівка.

На Бахмутському напрямку противник вів обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік населених пунктів Костянтинівка, Покровське, Миколаївка, Вершина, Берестове, Зайцеве, Клинове, Нью-Йорк, Володимирівка та Івано-Дар'ївка.

ЗСУ успішно відбили всі наступальні та штурмові дії ворога в напрямках населених пунктів Покровське, Новотроїцьке та Мар'їнка. Окупанти відіступили.

Із метою сковування дій українських військ окупанти проводили демонстративні дії в напрямку населеного пункту Вершина. Також ворог завдав авіаційних ударів вертольотами Ка-52 та Мі-24 неподалік від Павлівки.

Після відведення підрозділів ЗСУ окупанти закріплюються в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Сиротине, Воронове та Борівське.

На Південнобузькому напрямку загарбники зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів. З метою виснаження особового складу та руйнування фортифікаційних споруд вони обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення.

В акваторіях Чорного та Азовського морів окупанти утримують два носії високоточної зброї в готовності до нанесення ракетних ударів по об'єктах на території України. Сумарний залп становить до 16 крилатих ракет морського базування Калібр.

Особовий склад військ противника деморалізований, обіцяні "величезні" виплати за участь у бойових діях командуванням російських військ під різними приводами не здійснюються. Окупанти продовжують нести значні втрати в боях з ЗСУ.

Масований ракетний удар по Україні

Нагадаємо, рано вранці в суботу, 25 червня, російські загарбники завдали масового удару ракетами по Україні. Вибухи прогриміли в шести областях-Київській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївській, Львівській та Дніпропетровській.

Повідомлялося, що окупанти масово вдарили ракетами по військових об'єктах біля Житомира. Літаки підлетіли з боку Білорусі і випустили 30 ракет.

На Львівщині окупанти випустили шість ракет з Чорного моря. Дві ракети збили сили протиповітряної оборони. Інші чотири потрапили у військовий об'єкт у Яворівському районі. Постраждали чотири людини, вони госпіталізовані.

Як повідомлялося у зведенні Генштабу ЗСУ, українські воїни зупинили штурм ворога на кількох напрямках. Однак окупанти посилили обстріли прикордонних районів України.

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