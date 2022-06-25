У Міноборони розповіли, куди відступили ЗСУ зі зруйнованого Сєвєродонецька

ЗСУ відступили в бік Лисичанська-Буданів / колаж v-variant.com.ua / УНІАН

Сили ЗСУ залишили зруйнований Сєвєродонецьк у Луганській області і відійшли в напрямку Лисичанська, повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю для Reuters.

За інформацією чиновника, українські сили продовжать оборону в районі Лисичанська, оскільки утримувати фронт у Сєвєродонецьку вже неможливо.

"Дії, що відбуваються в районі Сєвєродонецька, - це тактичне перегрупування наших військ. Це відхід на вигідні позиції для отримання тактичної переваги", - зазначив Буданов.

Він підкреслив, що Росія застосовує "маріупольську тактику", стираючи місто з лиця землі. В таких умовах тримати оборону на руїнах Сєвєродонецька неможливо. У зв'язку з цим війська відійшли на височини в Лисичанську.

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"Тому українські сили йдуть на більш високі землі для продовження оборонних операцій", - пояснив Буданов.

ВСУ відійшли з Сєвєродонецька

Керівник Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай 24 червня сказав про те, що українським військовим була дана команда відійти від своїх позицій в Сєвєродонецьку. Він зазначив, що війська РФ 4 місяці щодня обстрілювали місто. Інфраструктура знищена, пошкоджені або зруйновані 90% споруд.

Журналіст Юрій Бутусов заявив, що ЗСУ в ніч з 23 на 24 червня відійшли з Сєвєродонецька. За його словами, вихід – вимушений захід. Складно тримати оборону, коли у противника більше сил, а всі естакади навколо міста вже підірвані.

Речник Міноборони Олександр Мотузяник 24 червня сказав, що Сєвєродонецьк залишається найгарячішою точкою на фронті. Відомство не коментує інформацію про вихід ЗСУ з міста. Він закликав не поширювати відомості щодо цього питання.

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