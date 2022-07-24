ЗСУ переходять до зачистки Херсонщини: готуються потужні удари по окупантах

ЗСУ переходять у контрнаступ на Херсонщині / УНІАН

Збройні сили України після підготовчих дій починають контрнаступальні дії на південному напрямку в Херсонської області.

Як підкреслив депутат Херсонської облради Сергій Хлань в ефірі Espreso, стратегічні кроки були зроблені в ході ударів по Антонівському і Дар'ївському мостах, а також при знищенні боєприпасів, командних пунктів і техніки в тилу ворога, а також по лінії зіткнення.

"Це результати підготовчої роботи. Тепер питання в більш потужних і точних артилерійських ударах по лінії фронту і в зачистці орків на зайнятих ними позиціях", – вважає він.

При цьому він звернув увагу на те, що розуміючи перевагу на користь ЗСУ окупанти почали в поспіху видавати пропагандистські укази про підготовку до проведення "референдумів".

"Напевно, окупанти почали готувати нові цілі для HIMARS, я так розумію. Тому що якраз ось ці центри виборчкомів будуть новими цілями з тими зрадниками, які погодяться там працювати", – додав Хлань.

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На Херсонському напрямку бійці Збройних сил України продовжують просуватися, заявила начальник прес-центру сил охорони і оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За словами радника керівника офісу президента Олексія Арестовича, в захопленій Росією Херсонській області перебуває близько 12-15 тисяч ворожих військових. Росіяни здаватимуться в полон силам оборони України ще до того, як ЗСУ перейдуть до контрнаступальної операції. Українська армія вже атакує об'єкти окупантів за допомогою РСЗВ HIMARS.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко раніше заявив, що Україна звільнить окуповані території на півдні України, в тому числі і анексований ще в 2014 році Крим.

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