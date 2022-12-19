Війська РФ готуються до виходу з Мелітополя: в ОК Південь заявили, що ворог діє за сценарієм Херсона

Окупанти Росії намагаються облаштувати лінію оборони в глибині території на лівому березі Дніпра, щоб показати Москві видимість "результатів".

Війська Росії готуються до "жесту доброї волі" в Мелітополі / Колаж скріншот YouTube, УНІАН

Збройні сили України помітили реалізацію загарбниками РФ сценарію в Мелітополі, який схожий на дії окупантів, коли вони відступали з Херсона. Вони обладнують лінію оборони в глибині території на лівому березі Дніпра, щоб хоч якось відзвітувати перед Москвою. Про це заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

В ефірі 24 каналу вона розповіла про те, що російська армія в Мелітополі діє за сценарієм, який окупанти реалізовували на правобережжі Херсонської області.

"В принципі все за тим же сценарієм, як було і на правому березі. Напевно, він їм дуже сподобався", - зазначила Гуменюк.

Представниця ОК Південь нагадала, як росіяни спочатку зміцнювалися навколо Херсона, потім залишали низку населених пунктів, готувалися до вуличних боїв, після чого почали грабувати території перед тим, як їх залишити.

"Вони спочатку скупчувалися навколо Херсона, будували (укріплення), потім повідомляли, що вони залишають деякі населені пункти, потім готувалися до вуличних боїв, потім розповідали, що все ще не втрачено, потім виносили з банків та інших установ те, що вважали цінним", - сказала речниця Сил оборони півдня.

За її словами, в українських військах розуміють, чим це може завершитися.

"В принципі все повторюється, вони люблять наступати на ті ж граблі, так що нехай працюють за тим же сценарієм, ми, принаймні знаємо, чим це все завершиться", - додала Наталія Гуменюк і підкреслила, що зараз ворог намагається вибудувати оборонну лінію на лівому березі Дніпра, щоб створити видимість діяльності для свого керівництва.

Наступ ЗСУ на Мелітополь

Головнокомандувач армією України Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist заявив, що для виходу на адмінкордони з Кримом ЗСУ потрібно подолати відстань в 84 кілометри до Мелітополя. За його словами, цього буде достатньо, щоб отримати повний вогневий контроль над сухопутним коридором до Криму і ведення вогню по Перекопському перешийку далекобійною артилерією.

У Forbes писали, що війська України можуть перейти в наступний наступ вже в Запорізькій області. Атака може бути неминучою, незважаючи на зиму. Потенційна мета операції - звільнення більшої частини окупованого півдня і відтіснення російських загарбників до вузької ділянки суші, яка з'єднує материк із захопленим Кримом.

У New York Times зазначили, що Мелітополь - "ворота в Крим". На думку журналістів, у разі звільнення міста Україні вдасться встановити контроль над ключовим транспортним вузлом і повернути собі не тільки Запорізьку область, а й лівобережжя Херсонщини. Війська РФ, таким чином, можна відкинути назад до Криму.

Дивіться відео ТСН - війська РФ перетворили Мелітополь на військову базу

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